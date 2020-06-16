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В Мелеузе началось благоустройство зоны отдыха

В Мелеузе началось благоустройство зоны отдыха

Мелеузовский район | 16 июн 2020 | 14:28

Сегодня, 16 июня, Радий Хабиров в своих соцсетях рассказал о начале строительно-ремонтных работ на набережной Мелеуза. В скором времени там появятся спортивные и игровые площадки, а также велодорожки и шезлонги с навесом.



Для того, чтобы жители могли безопасно подойти к реке, был сооружен спуск. Помимо прочего, рядом будет построен мини-стадион, совмещающий футбольное поле и площадку для волейбола. Для спортсменов планируется сделать раздевалки в виде модулей.

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— В июле приступим к реализации проекта «Березовый тракт», который выиграл в этом году федеральный грант. Это реконструкция общественных пространств и оживление исторического центра Мелеуза. Чтобы жителям было комфортно гулять по городу, отдыхать и заниматься спортом на свежем воздухе, — поделился Радий Хабиров.
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Источник: proural.info
Фото: социальные сети

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