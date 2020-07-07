В Мелеузе на реконструкцию набережной потратят 128 млн рублей

Мелеузовский район | 07 июл 2020 | 12:52

Портал госзакупок опубликовал информацию о том, что в городе Мелеузе Башкирии будут потрачены 128 млн рублей на реконструкцию набережной и прилегающей к ней территории. 90 млн рублей из этой суммы выделено из федерального бюджета, а 36 миллионов – субсидировано из бюджета республики.







Напомним, что Мелеуз получил эти деньги, победив во всероссийском конкурсе общественных пространств.



Подрядчик должен будет провести работы по демонтажу уже имеющихся сооружений, выполнить укладку нового покрытия набережной, установить плитки, обустроить проезды, парковки и террасы. Помимо всего прочего, в рамках проекта «Берёзовый тракт» территория набережной будет оснащена игровыми и спортивными площадками, навесами для отдыха с шезлонгами, амфитеатром у воды, пирсами, прогулочными тропами, фонарями, камерами видеонаблюдения и различными арт-объектами. Жители города смогут насладиться игрой в шахматы с большими фигурами и настольным теннисом.









Планируется начать работы уже в июле этого года и закончить к 31 августа следующего года.Радий Хабиров поделился своими впечатлениями по поводу благоустройства набережной в городе Мелеуз. Он сказал, что планируется также постройка мини-стадиона с футбольным полем и волейбольной площадкой рядом с набережной. Всё это позволит жителям проводить время на природе с максимальным комфортом, и заниматься спортом на свежем воздухе.

Ранее сообщалось, что в Мелеузе в бассейне банного комплекса утонул шестилетний ребенок. Девочку оставили вместе с бабушкой и 8-летним братом. Известно, что все трое отправились в банный комплекс, где ребенок остался без внимания. Отсутствие внучки женщина заметила не сразу, позже она нашла ее тело на дне бассейна.

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Фото: house.bashkortostan.ru