В Стерлитамаке строятся 3 новых детских сада

Стерлитамакский район | 22 июн 2020 | 15:27

Глава Башкирии поделился со своими подписчиками фотографиями со стройплощадок новых детских садов в Стерлитамаке. В общей сложности посещать их смогут 440 малышей.







Все три объекта располагаются в молодом районе города – Западном.

- Открытие новых садиков позволит снять напряжённость с местами – в микрорайоне живет много молодых семей с детьми, которые сейчас вынуждены возить своих детей в другую часть города, - отметил Радий Хабиров.

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Фото: Facebook главы РБ Радия Хабирова

Самый большой детсад рассчитан на 260 мест. Сейчас специалисты штукатурят стены, прокладывают инженерные коммуникации и монтируют крышу. А два других – каждый на 90 мест – уже почти достроены. На обоих объектах строители заканчивают класть кровлю и приступили к благоустройству территории. До конца года в Башкирии введут 24 детских садов на 3090 мест.