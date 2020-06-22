В Стерлитамаке строятся 3 новых детских сада

Глава Башкирии поделился со своими подписчиками фотографиями со стройплощадок новых детских садов в Стерлитамаке. В общей сложности посещать их смогут 440 малышей.
Все три объекта располагаются в молодом районе города – Западном.
- Открытие новых садиков позволит снять напряжённость с местами – в микрорайоне живет много молодых семей с детьми, которые сейчас вынуждены возить своих детей в другую часть города, - отметил Радий Хабиров.
Самый большой детсад рассчитан на 260 мест. Сейчас специалисты штукатурят стены, прокладывают инженерные коммуникации и монтируют крышу. А два других – каждый на 90 мест – уже почти достроены. На обоих объектах строители заканчивают класть кровлю и приступили к благоустройству территории. До конца года в Башкирии введут 24 детских садов на 3090 мест.