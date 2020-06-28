В Аургазинском районе приступили к строительству модульного ФАП
Аургазинский район | 28 июн 2020 | 20:42
В с.Малое Ибраево Аургазинского района начали установку модульного фельдшерско-акушерского пункта.
Уже в этом году жители семи населенных пунктов, входящих в состав Ибраевского сельского поселения начнут получать медицинскую помощь в современном, соответствующем всем требованиям здании.
Строительство идет в рамках реализации федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» приоритетного нацпроекта «Здравоохранение», который направлен на обеспечение оптимальной доступности медицинской помощи для населения отдаленных территорий в сельской местности.
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Источник: администрация Аургазинского района
Фото: администрация Аургазинского района
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