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В Аургазинском районе приступили к строительству модульного ФАП

В Аургазинском районе приступили к строительству модульного ФАП

Аургазинский район | 28 июн 2020 | 20:42

В с.Малое Ибраево Аургазинского района начали установку модульного фельдшерско-акушерского пункта.

Уже в этом году жители семи населенных пунктов, входящих в состав Ибраевского сельского поселения начнут получать медицинскую помощь в современном, соответствующем всем требованиям здании.



Строительство идет в рамках реализации федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» приоритетного нацпроекта «Здравоохранение», который направлен на обеспечение оптимальной доступности медицинской помощи для населения отдаленных территорий в сельской местности.

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Модульный ФАП будет отвечать всем современным требованиям и санитарным нормам, укомплектован необходимыми инструментами и оборудованием, (в том числе дефибриллятор, электрокардиограф), позволяющими вести прием пациентов фельдшером, акушеркой и выездными бригадами врачей. Здесь разместятся фельдшерский кабинет, смотровая, процедурная, место ожидания для пациентов, хозяйственный блок, санузел, горячая и холодная вода – будут созданы все комфортные условия для обслуживания населения, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.
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Источник: администрация Аургазинского района
Фото: администрация Аургазинского района

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