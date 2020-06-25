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В Аургазинском районе из могилы достали тело годовалой девочки

В Аургазинском районе из могилы достали тело годовалой девочки

Аургазинский район | 25 июн 2020 | 12:08

В Башкирии была проведена эксгумация тела годовалого ребёнка. Девочка трагически скончалась после шестидневной комы в РДКБ Уфы. Подробности произошедшего рассказали корреспонденты издания ГорОбзор.ру.



В конце апреля в селе Веселовка Аургазинского района произошла большая трагедия. В многодетной семье заболела младшая дочка, которую родители поспешили отвезти в местную больницу. Не добившись адекватного лечения, семья уехала обратно домой, но вскоре девочке стало ещё хуже.

Девочка впала в кому, в которой провела 6 дней, а после умерла от отека мозга, внутримозгового кровоизлияния в ствол мозга и острого миелоидного лейкоза после двойного микроинсульта.

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Следком до сих пор расследует непростое дело – для этого и будет проведена эксгумация тела девочки. Известно, что и в больнице были проведены проверки, а к виновным лицам применили дисциплинарное наказание.

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Источник: bash.news

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