В Аургазинском районе пьяный водитель устроил погоню с полицейскими | видео
Аургазинский район | 12 июн 2020 | 15:03
В Аургазинском районе пьяный водитель с полной машиной пассажиров спровоцировал погоню с полицейскими.
10 июня ближе к вечеру экипаж ДПС на улице Ленина села Толбазы обратил внимание на белую «Ниву». Требование остановиться водитель проигнорировал и пытался скрыться.
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Автомобиль помещен на стоянку, а пьяного лихача ждёт административное наказание.
Источник:
gtrk.tv
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