В Аургазинском районе пьяный водитель устроил погоню с полицейскими | видео

Аургазинский район | 12 июн 2020 | 15:03

В Аургазинском районе пьяный водитель с полной машиной пассажиров спровоцировал погоню с полицейскими.



10 июня ближе к вечеру экипаж ДПС на улице Ленина села Толбазы обратил внимание на белую «Ниву». Требование остановиться водитель проигнорировал и пытался скрыться.



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Нарушителя в ходе погони задержали, им оказался 33-летний местный житель. Мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Прибор показал более 0,860 мг/л.Автомобиль помещен на стоянку, а пьяного лихача ждёт административное наказание.