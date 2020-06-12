Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Аургазинском районе пьяный водитель устроил погоню с полицейскими | видео

В Аургазинском районе пьяный водитель устроил погоню с полицейскими | видео

В Аургазинском районе пьяный водитель устроил погоню с полицейскими | видео

Аургазинский район | 12 июн 2020 | 15:03

В Аургазинском районе пьяный водитель с полной машиной пассажиров спровоцировал погоню с полицейскими.

10 июня ближе к вечеру экипаж ДПС на улице Ленина села Толбазы обратил внимание на белую «Ниву». Требование остановиться водитель проигнорировал и пытался скрыться.

В Аургазинском районе на полмиллиона оштрафовали владельца магазина, где несовершеннолетнему продали алкоголь

Читайте также:

В Аургазинском районе на полмиллиона оштрафовали владельца магазина, где несовершеннолетнему продали алкоголь
Нарушителя в ходе погони задержали, им оказался 33-летний местный житель. Мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Прибор показал более 0,860 мг/л.

Автомобиль помещен на стоянку, а пьяного лихача ждёт административное наказание.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gtrk.tv

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: