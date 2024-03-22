В Уфе задержали преступника из соседнего региона - видео

11:33, 22 мар 2024

В ночь на 21 марта уфимские инспекторы ДПС стали свидетелями опасного вождения на городских улицах. Подозрительный «ЗАЗ Chance» не подчинился требованию об остановке и попытался скрыться. Полицейские бросились в погоню.

На помощь дежурному экипажу подключились другие патрули. С включенными маячками и сиреной они преследовали нарушителя, пока не заблокировали его в микрорайоне Черниковка.

За рулем «ЗАЗ» оказался 33-летний уфимец, который, как выяснилось, находился в состоянии алкогольного опьянения. Прибор показал 0.800 мг/л паров алкоголя в выдыхаемом воздухе. Более того, водительское удостоверение лихача было просрочено 5 лет назад, а сам автомобиль не был зарегистрирован.

Но это далеко не все «подвиги» ночного гонщика. На пути своего следования он 7 раз проигнорировал красный свет светофора, а также неоднократно выезжал на встречную полосу, создавая опасность для других участников дорожного движения.

Проверка по базам данных показала, что лихач находится в федеральном розыске по подозрению в краже, совершенной на территории соседнего региона.

Угнанный автомобиль помещен на специализированную стоянку, а его номерные знаки изъяты. Сейчас правонарушитель ожидает суда, где ему будет вынесено наказание за совокупность совершенных им правонарушений.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по РБ