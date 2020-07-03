В Кушнаренковском районе Башкирии планируют создать крупнейшее ягодное производство в России

Кушнаренковский район | 03 июл 2020 | 16:06

3 июля Глава республики в ходе рабочей поездки прибыл в Кушнаренковский район. Там в селе Ахмерово находится ягодный агрокомплекс «Столыпино».







По словам директора компании Радмира Галеева, на данный момент предприятие заключило амбициозные контракты с ведущими производителями России. В агрокомплексе было посажено 150 сортов ягод, которые более подходят для климата республики. Это земляника, жимолость, смородина, крыжовник, арония, бузина, малина, шиповник, женьшень, яблони, груши, маньчжурский орех.

— Мы начали проводить «Сельские часы», смотреть, как мясо попадает на прилавок, как налажено производство ягод, фруктов. Будем возрождать такие хозяйства, думать, какие меры поддержки предусмотреть для таких ребят, — сообщил Глава региона.



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Фото: pixabay

Однако компания не планирует останавливаться на достигнутом. Теперь они хотят стать самым крупным ягодным хозяйством в России. Для этой цели решено возродить в районе сад «Восход», создав при этом агропарк для фермеров с собственными ягодными плантациями. Помогать производителям станут опытные специалисты, сбыт товара будет гарантирован. Радий Хабиров сказал, что не сомневается в успехе этой идеи.