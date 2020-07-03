В Кушнаренковском районе Башкирии планируют создать крупнейшее ягодное производство в России

3 июля Глава республики в ходе рабочей поездки прибыл в Кушнаренковский район. Там в селе Ахмерово находится ягодный агрокомплекс «Столыпино».
По словам директора компании Радмира Галеева, на данный момент предприятие заключило амбициозные контракты с ведущими производителями России. В агрокомплексе было посажено 150 сортов ягод, которые более подходят для климата республики. Это земляника, жимолость, смородина, крыжовник, арония, бузина, малина, шиповник, женьшень, яблони, груши, маньчжурский орех.
Однако компания не планирует останавливаться на достигнутом. Теперь они хотят стать самым крупным ягодным хозяйством в России. Для этой цели решено возродить в районе сад «Восход», создав при этом агропарк для фермеров с собственными ягодными плантациями. Помогать производителям станут опытные специалисты, сбыт товара будет гарантирован. Радий Хабиров сказал, что не сомневается в успехе этой идеи.
— Мы начали проводить «Сельские часы», смотреть, как мясо попадает на прилавок, как налажено производство ягод, фруктов. Будем возрождать такие хозяйства, думать, какие меры поддержки предусмотреть для таких ребят, — сообщил Глава региона.