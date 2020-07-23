Стало известно, кто не сможет получить надбавку к пенсии в размере 11 тысяч рублей

| 23 июл 2020 | 20:00

Россияне, достигшие 80-летнего возраста, могут рассчитывать на доплату в 11 тысяч рублей. Однако соответствующая льгота не предназначена для тех, кто получает пенсию по потере кормильца.







В Пенсионном фонде объяснили, что законодательством России предусмотрены выплаты к страховой пенсии по старости в 5 686 рублей, а для граждан от 80 лет в двукратном размере, то есть 11 372,5 рублей. Доплата назначается автоматически, обращаться в ПФР не нужно.



Представленная льгота не распространяет на инвалидов I группы, так как для них выплаты и так осуществляются в аналогичном размере.

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В Пенсионном фонде объяснили, в период с апреля по июль текущего года районные подразделения назначают получателей пенсий по потере кормильца от 80 лет самостоятельно. Соответствующие меры позволяют определить более удобный для пожилых граждан вариант без необходимости личного обращения.





Фото: pixabay