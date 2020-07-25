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В России молодые семьи смогут направить жилищную соцвыплату на рефинансирование ипотеки

В России молодые семьи смогут направить жилищную соцвыплату на рефинансирование ипотеки

| 25 июл 2020 | 19:28

В России в программу обеспечения доступным жильем молодых семей внесены изменения. Молодые семьи теперь положенные им денежные выплаты смогут направить на рефинансирование ипотеки либо на покупку квартиры комфорткласса. Поправки внесены постановлением Правительства РФ No1042 от 15.07.2020 года.



В России молодым семьям предоставляется соцвыплата в размере 30% от стоимости жилья - для семей, которые не имеют ребенка и 35% - для семей с одним ребенком или более. Кроме того, социальная выплата полагается неполным семьям, которые состоят из одного молодого родителя и одного ребенка или более. Данная норма касается супругов в возрасте до 35 лет. Соцвыплата предоставляется согласно пункту 10 "Правил предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья".

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Специалисты сообщили, что теперь данную социальную выплату можно будет использовать на рефинансирование ипотеки или покупку квартиры комфорткласса. Раньше ее можно было потратить только на жилье экономкласса.
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Источник: i-gazeta.com
Фото: newsbash.ru

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