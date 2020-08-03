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Жители Башкирии не смогут пополнить транспортную карту "Алга" на кассах и терминалах

Жители Башкирии не смогут пополнить транспортную карту "Алга" на кассах и терминалах

| 03 авг 2020 | 19:34

С 3 августа жители республики Башкортостан не смогут пополнять транспортную карту "Алга" наличными денежными средствами в терминалах самообслуживания и на кассах.



Это связано с изменением закона No 161-ФЗ "О национальной платежной системе". Согласно поправкам, запрещается анонимно пополнять электронные кошельки, к которым и относится карта "Алга". Основной целью закона является противодействие финансированию терроризма и отмыванию неофициальных доходов.

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Оператор карты "Алга" на своем портале оповестил клиентов, что теперь пополнять карты можно будет через банковские приложения Сбербанка, Уралсиба, ВТБ, Qiwi, Тинькофф, а также в терминалах самообслуживания Уралсиб.

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Источник: sterlegrad.ru

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