В Башкирии растет количество самозанятых

| 09 сен 2020 | 15:14

С января текущего года Башкортостан включился в эксперимент по применению специального налогового режима – налога на профессиональный доход (НПД) по льготной ставке – 4 или 6%. Под словом «самозанятый» подразумевается плательщик этого налога. Спецрежим будет действовать в течение 10 лет.







В апреле текущего года в республике, по данным регионального Управления ФНС, было зарегистрировано 10,7 тыс. самозанятых, на начало сентября – почти 23 тысячи.

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Число самозанятых растет по многим причинам, одна из них – эффективная реализация в регионе проекта «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». По итогам года количество плательщиков НПД должно достигнуть плановые 29,6 тысячи.