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В Башкирии многодетным семьям спишут часть задолженности по ипотеке

В Башкирии многодетным семьям спишут часть задолженности по ипотеке

| 30 сен 2020 | 09:38

В Башкортостане банки одобрили 3,4 тысячи заявок от многодетных семей на погашение задолженности по ипотечным кредитам в размере до 450 тысяч рублей. За время действия госпрограммы поддержки семей с детьми в Башкирии было списано 1,52 миллиарда рублей. Об этом стало известно из сообщения оператора программы Дом.РФ.



Напомним, госпрограмма поддержки семей с детьми была утверждена осенью 2019 года по указу президента. Так, семьи, в которых с 1 января 2019 года родился 3-й и последующий ребенок, могут списать долг по ипотечному кредиту на сумму до 450 тысяч рублей. Если же размер ипотеки меньше указанных средства, остаток можно использовать на погашение процентов по жилищному кредиту.

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По количеству одобренных заявок Башкортостан находится на второй позиции, опережает только Московская область.

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Источник: sterlegrad.ru

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