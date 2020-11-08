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В России в 2021 году произойдет ряд изменений в выплате пенсий

В России в 2021 году произойдет ряд изменений в выплате пенсий

| 08 ноя 2020 | 17:06

С 1 января будут проиндексированы страховые выплаты неработающим пенсионерам, в том числе, и по старости, на 6,3%. Пенсии станут больше на тысячу рублей и составят 17 444 рублей.



Помимо того, пенсионеры больше могут не переживать о потере пенсионного стажа. С 2021 года весь рабочий стаж, который был зафиксирован в трудовой книжке, будет перенесен на электронный носитель. Для этого нужно будет составить заявление и отправить его в Пенсионный фонд, рассказали в «Парламентской газете». В будущем получать информацию о рабочем стаже можно будет на Едином портале услуг.

С 1 февраля изменится сумма выплат ветеранам боевых действий и инвалидам всех категорий. Сумма повышения будет определена исходя из индекса потребительских цен за предыдущий год. Сейчас это 3,8%.

С 1 апреля будут индексироваться и социальные пенсии на показатель прогнозного индекса роста прожиточного минимума пенсионера. Сейчас это 2,6%. Но эта цифра может быть изменена.

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В 2021 году на рассмотрении парламента будет внесен проект об изменении системы накопительной пенсии. Сейчас отчисления в системе обязательного пенсионного страхования на накопительные счета не производятся. Как сообщил замглавы Минфина Антон Дроздов, было принято решение ввести добровольный формат в последнем варианте.

Ранее сообщалось о том, что в России в 2021 году на 30% процентов повысится пенсия у некоторых категорий граждан.

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Источник: sterlegrad.ru

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