В Башкирии с нового года выплаты на детей доведут до прожиточного минимума

| 23 дек 2020 | 14:47

В Башкирии с 1-го января родителям с детьми от 3 до 7 лет будут начислять выплаты новым способом, сообщила Business FM Уфа министр семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии Ленара Иванова.







По информации главы ведомства, до сих пор этой категории жителей выплачивали половину прожиточного минимума. С нового года эту сумму планируют довести до размера целого прожиточного минимума – 10 070 рублей.



Иванова отметила, что в увеличенном размере выплату будут платить в том случае, если после коронавирусных денег семья не вышла из бедности, а среднедушевой доход все равно не превышает прожиточного минимума.



Министр отметила, что на увеличенный размер могут рассчитывать большинство семей, так как ситуация в целом так и не изменилась.



Ранее сообщалось о том, что жители Башкирии начали получать «новогодние» выплаты на детей до 7 лет.





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