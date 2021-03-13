ПФР сообщил, как будут назначать пенсии по возрасту в 2021 году

| 13 мар 2021 | 21:42

В 2021 году в России изменится срок выхода на пенсию. Мужчины смогут получать выплаты с 61,5 года, женщины с 56,5 лет. Переход на новые возрастные параметры осуществляется в рамках плавного повышения пенсионного возраста в РФ.







«С 2019 года началось постепенное повышение возраста, дающего право на пенсию. Предусмотрен плавный переход на новые параметры. В 2021 году [пенсионный возраст] повысится на год. Пенсии в 2021 году назначаются в 56,5 лет женщинам и в 61,5 год мужчинам», — пишет «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на ПФР.



Женщины, родившиеся в 1965 году и мужчины, родившиеся в 1960, смогут уйти на пенсию во второй половине 2021 года или в первой половине 2022 года. Это зависит от месяца, в который родился будущий пенсионер.

Ранее сообщалось о том, что в России с 1 апреля 2021 года проиндексируют социальные пенсии. Об этом сообщалось на портале проекта нормативных актов Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.





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