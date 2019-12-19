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В России изменятся правила и возраст выхода на пенсию в 2020 году

Добавлено: 19.12.19
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Рубрика: Общество
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В России изменятся правила и возраст выхода на пенсию в 2020 году

В 2020 году в России изменится возраст выхода на пенсию. Такие изменения вступят в силу в связи с продолжающимся переходным периодом пенсионной реформы в стране.


«В первом полугодии 2020 года на пенсию смогут выйти женщины, родившиеся во втором полугодии 1964 года, и мужчины, родившиеся во втором полугодии 1959 года», — сообщают «Аргументы и факты». Этим людям исполнится в новом году 55,5 и 60,5 лет. По старым правилам, они бы вышли на пенсию на полгода раньше.

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Далее, согласно графику, во втором полугодии 2021 года на пенсию должны выйти женщины, которые родились в первом полугодии 1965 года, и мужчины, родившиеся в первом полугодии 1960 года. таким образом они начнут получать пенсионные выплаты в возрасте 56,5 и 61,5 год соответственно.

Кроме достижения определенного возраста для выхода на пенсию необходимо накопить достаточно трудового стажа и пенсионных баллов. В 2020 году стаж должен быть не менее 11 лет (в 2019 году — 10 лет), а количество баллов — от 18,6 (в 2019 году — 16,2).

Возраст выхода на пенсию, количество накопленных баллов и стажа, согласно реформе, будут поэтапно увеличиваться до 2028 года. В итоге мужчины будут начинать получать выплаты в 65 лет, а женщины в — 60 лет. В 2018 году мужчины выходили на пенсию в 60 лет, а женщины — в 55 лет. Ранее премьер министр РФ Дмитрий Медведев признался, что решение о проведении пенсионной реформы было для него одним из самых сложных, передает агентство Nation News. По его словам, принимать решение о принятии инициативы никому не хотелось, но это было необходимо.
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Источник: ura.news
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