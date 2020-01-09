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Врачам и учителям рассказали, как они будут выходить на пенсию в 2020 году

Добавлено: 09.01.20
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Рубрика: Общество
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Врачам и учителям рассказали, как они будут выходить на пенсию в 2020 году

В России врачи и учителя, выработавшие необходимый трудовой стаж в 2020 году, смогут выйти на пенсию через полтора года. Об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда России.

«Назначение пенсии врачам, учителям и артистам постепенно переносится с момента выработки специального стажа», — сообщается на сайте ПФР. Время их выхода на пенсию будет изменяться с учетом переходного периода по повышению пенсионного возраста несмотря на то, что необходимый стаж труда остается прежним. Это касается педагогов, врачей, артистов балета, цирковых гимнастов, оперных певцов и других.

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Так, работники, которые достигли необходимой выслуги лет в первом полугодии 2020 года, выходят на пенсию во втором полугодии 2021 года. А те, кто приобрел специальный стаж во втором полугодии 2020 года, начнет получать пенсию в первом полугодии 2022 года. В первом полугодии 2020 года на пенсию выйдут те сотрудники, которые выработали стаж во втором полугодии 2019 года. При этом после выработки стажа работники могут продолжить трудиться или прекратить работу.

При этом,  представители других профессий, которые выходят на пенсию по достижении определенного возраста, в 2020 году начнут получать пенсию на полгода позже прежнего срока. Так, женщинам пенсию будут начислять в возрасте 55 с половиной лет, а мужчинам — 60 с половиной лет.
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Источник: ura.news
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