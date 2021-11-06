В Башкирии часть пенсионеров в ноябре получат 50 тысяч рублей
11:35, 06 ноя 2021
В Башкирии в ноябре планируется выплатить некоторым пенсионерам по 50 тысяч рублей. Сообщается, что выплата положена заставшим блокаду Ленинграда в годы Великой Отечественной войны, а также тем, у кого есть медаль «За оборону Ленинграда» или знак «Жителю блокадного Ленинграда».
В башкирском Пенсионном фонде отметили, что в республике такую выплату получат 75 пенсионеров. Деньги им будут переданы вместе с пенсией, дополнительно писать заявления не нужно.