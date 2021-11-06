В Башкирии часть пенсионеров в ноябре получат 50 тысяч рублей

11:35, 06 ноя 2021

В Башкирии в ноябре планируется выплатить некоторым пенсионерам по 50 тысяч рублей. Сообщается, что выплата положена заставшим блокаду Ленинграда в годы Великой Отечественной войны, а также тем, у кого есть медаль «За оборону Ленинграда» или знак «Жителю блокадного Ленинграда».







В башкирском Пенсионном фонде отметили, что в республике такую выплату получат 75 пенсионеров. Деньги им будут переданы вместе с пенсией, дополнительно писать заявления не нужно.



Ранее в Пенсионном фонде объяснили, как получить накопительную часть пенсии. По их словам, выплачиваться она может как единоразово, так и ежемесячно при достижении пенсионного возраста.

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