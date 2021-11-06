Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Экономика в Башкирии »

В Башкирии часть пенсионеров в ноябре получат 50 тысяч рублей

В Башкирии часть пенсионеров в ноябре получат 50 тысяч рублей

11:35, 06 ноя 2021

В Башкирии в ноябре планируется выплатить некоторым пенсионерам по 50 тысяч рублей. Сообщается, что выплата положена заставшим блокаду Ленинграда в годы Великой Отечественной войны, а также тем, у кого есть медаль «За оборону Ленинграда» или знак «Жителю блокадного Ленинграда».

В башкирском Пенсионном фонде отметили, что в республике такую выплату получат 75 пенсионеров. Деньги им будут переданы вместе с пенсией, дополнительно писать заявления не нужно.

Ранее в Пенсионном фонде объяснили, как получить накопительную часть пенсии. По их словам, выплачиваться она может как единоразово, так и ежемесячно при достижении пенсионного возраста.

Читайте также:

В России часть жителей получит прибавку к пенсии
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.ufa.kp.ru
Читайте также



Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: