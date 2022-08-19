Льготная ипотека для жителей сельской местности стала бессрочной

09:28, 19 авг 2022

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал новое постановление. Согласно документу, программа льготных ипотечных кредитов для постройки или приобретения жилья в сельской местности стала бессрочной.







Решение Михаил Мишустин анонсировал выступая 18 августа на пленарной сессии всероссийских форумов «Развитие малых городов и исторических поселений» и «Среда для жизни: свой дом» в Тамбове. Он отметил, что это позволит сельским жителям оформлять кредиты, чтобы купить или построить свой дом, не опасаясь, что они не успеют до завершения программы.



Изначально действие программы было ограничено. Она должна была завершиться 31 декабря текущего года. Теперь же после полной отмены ограничений получить ипотечные кредиты по льготной ставке до трех процентов годовых сможет еще большее число сельских жителей.





Напомним, программа «Сельская ипотека» заработала в России в 2020 года и приобрела большую популярность у граждан. С момента старта программы было выдано более 97 тысяч кредитов на общую сумму 187,1 миллиарда рублей. На эти средства граждане смогли приобрести или построить 5,2 миллиона квадратных метров жилья.



В рамках программы «Сельская ипотека» можно взять кредит на покупку земельного участка и строительство на нем жилья, готового частного дома, а также на строительство жилья на уже имеющемся участке. Действие программы распространяется на землю или жилье в сельской местности и в городах с населением не более 30 тысяч человек.

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