В Башкирии опубликовали график доставки пенсий в мае 2023 года

21:06, 02 май 2023

Как жители Башкирии получат пенсию в мае во время праздников? Ответ был дан в отделении Соцфонда России по РБ.



В ведомстве пояснили, что доставка пенсионных и других социальных выплат за май 2023 года будет произведена исходя из графика доставки, начиная с 3 мая. Выплаты за 9 мая произведут 6 числа. Точные сроки доставки в дни праздников и выходных были заблаговременно указаны в квитанциях.



В банки средства перечислят в даты, прописанные в договоре, начиная с 12 мая текущего года.



Читайте также: У кого из российских пенсионеров будет самый высокий размер пенсии

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram