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В Башкирии опубликовали график доставки пенсий в мае 2023 года

В Башкирии опубликовали график доставки пенсий в мае 2023 года

21:06, 02 май 2023

Как жители Башкирии получат пенсию в мае во время праздников? Ответ был дан в отделении Соцфонда России по РБ.

В ведомстве пояснили, что доставка пенсионных и других социальных выплат за май 2023 года будет произведена исходя из графика доставки, начиная с 3 мая. Выплаты за 9 мая произведут 6 числа. Точные сроки доставки в дни праздников и выходных были заблаговременно указаны в квитанциях.

В банки средства перечислят в даты, прописанные в договоре, начиная с 12 мая текущего года.

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Автор: i-gazeta.com
Теги: пенсии выплаты
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