В Башкирии назвали средний размер пенсии

09:53, 31 май 2023

В апреле 2023 года в Башкортостане число пенсионеров составило свыше 1,142 миллиона человек, среди которых 173 тыс. - продолжают работать. Эти данные были обнародованы статистиками региона.







Согласно отчету Башстата, средний размер пенсий, назначенных в апреле, в Башкирии вырос до 18 973 руб. Это превышает аналогичный показатель прошлого года приблизительно на 2500 рублей.





Ранее издание Newsbash сообщало о том, что с 1 июня 2022 года на 10 процентов была проведена промежуточная индексация выплат в соответствии с решением президента Российской Федерации Владимира Путина. В результате общий рост выплат по сравнению с 1 января 2022 года составил 15,3 процента.



Министерство труда заявляло, что после индексации в текущем году средняя величина страховой пенсии по старости для неработающих граждан страны достигнет отметки в 21 864 рубля.

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Автор: Семен Подгорный