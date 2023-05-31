В Башкирии назвали средний размер пенсии
09:53, 31 май 2023
В апреле 2023 года в Башкортостане число пенсионеров составило свыше 1,142 миллиона человек, среди которых 173 тыс. - продолжают работать. Эти данные были обнародованы статистиками региона.
Согласно отчету Башстата, средний размер пенсий, назначенных в апреле, в Башкирии вырос до 18 973 руб. Это превышает аналогичный показатель прошлого года приблизительно на 2500 рублей.
Ранее издание Newsbash сообщало о том, что с 1 июня 2022 года на 10 процентов была проведена промежуточная индексация выплат в соответствии с решением президента Российской Федерации Владимира Путина. В результате общий рост выплат по сравнению с 1 января 2022 года составил 15,3 процента.
Министерство труда заявляло, что после индексации в текущем году средняя величина страховой пенсии по старости для неработающих граждан страны достигнет отметки в 21 864 рубля.
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