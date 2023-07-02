Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Экономика в Башкирии »

Что нового ждет пенсионеров с 1 июля 2023 года

Что нового ждет пенсионеров с 1 июля 2023 года

12:27, 02 июл 2023

В текущем году в РФ уже произошло несколько индексаций. Какой категории пенсионеров будет предоставлена дополнительная доплата к пенсии с 1 июля 2023 года? Эту прибавку получат не все.



Несмотря на то, что не планируется проведение массовых индексаций с указанной даты, граждане пенсионного возраста тем не менее могут рассчитывать на индивидуальную надбавку к своей пенсии.

В соответствии с законодательством, гражданам, которым исполнилось 80 лет в июне, будет начислено ежемесячное пособие в размере 7,5 тысячи рублей. Суть заключается в том, что по достижении данного возраста размер фиксированной выплаты удваивается. Пожилые люди, достигшие 80-летнего возраста, начиная со следующего месяца будут получать вдвое большую страховую выплату. Для этого не требуется предпринимать никаких действий - перерасчет будет автоматически осуществлен на основе имеющихся данных. Размер доплаты составит 7 тысяч 567 рублей 33 копейки.


Во вторую категорию входят пенсионеры, завершившие свою трудовую деятельность в предыдущие месяцы. Для них предусмотрена индексация выплат за период работы.

Жители сельской местности также могут рассчитывать на дополнительную поддержку в виде повышенной фиксированной надбавки к пенсии. Для получения этой поддержки необходимо соответствовать следующим условиям: проживание в сельской местности, стаж работы в сельском хозяйстве не менее 30 лет, статус неработающего пенсионера. Повышение выплаты составляет 25 процентов от фиксированной выплаты. Перерасчет также производится автоматически, не требуется обращение в какие-либо ведомства.



Еще одна категория - пенсионеры, у которых есть нетрудоспособные члены семьи. Для получения этой выплаты, необходимо подать заявление по месту жительства. Доплата составляет более 2406 рублей на одного иждивенца, 4813 рублей на двоих и 7220 рублей на троих или более.

В июле также пересчитают пенсию тем, кто предоставил дополнительные документы для учета нового трудового стажа, сообщили эксперты.

Читайте также:

В Башкирии назвали средний размер пенсии
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Автор: Семен Подгорный
Теги: пенсии доплаты
Читайте также

Какие доплаты положены пенсионерам в 2023 году
Экономика в Башкирии
Какие доплаты положены пенсионерам в 2023 году
Российским пенсионерам рассказали о внеплановых надбавках
Экономика в Башкирии
Российским пенсионерам рассказали о внеплановых надбавках
Стало известно, что части россиян прибавят к пенсии 6 тысяч рублей
Экономика в Башкирии
Стало известно, что части россиян прибавят к пенсии 6 тысяч рублей
Некоторым российским пенсионерам положены доплаты к пенсии
Экономика в Башкирии
Некоторым российским пенсионерам положены доплаты к пенсии


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: