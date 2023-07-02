Что нового ждет пенсионеров с 1 июля 2023 года

12:27, 02 июл 2023

В текущем году в РФ уже произошло несколько индексаций. Какой категории пенсионеров будет предоставлена дополнительная доплата к пенсии с 1 июля 2023 года? Эту прибавку получат не все.







Несмотря на то, что не планируется проведение массовых индексаций с указанной даты, граждане пенсионного возраста тем не менее могут рассчитывать на индивидуальную надбавку к своей пенсии.



В соответствии с законодательством, гражданам, которым исполнилось 80 лет в июне, будет начислено ежемесячное пособие в размере 7,5 тысячи рублей. Суть заключается в том, что по достижении данного возраста размер фиксированной выплаты удваивается. Пожилые люди, достигшие 80-летнего возраста, начиная со следующего месяца будут получать вдвое большую страховую выплату. Для этого не требуется предпринимать никаких действий - перерасчет будет автоматически осуществлен на основе имеющихся данных. Размер доплаты составит 7 тысяч 567 рублей 33 копейки.





Во вторую категорию входят пенсионеры, завершившие свою трудовую деятельность в предыдущие месяцы. Для них предусмотрена индексация выплат за период работы.



Жители сельской местности также могут рассчитывать на дополнительную поддержку в виде повышенной фиксированной надбавки к пенсии. Для получения этой поддержки необходимо соответствовать следующим условиям: проживание в сельской местности, стаж работы в сельском хозяйстве не менее 30 лет, статус неработающего пенсионера. Повышение выплаты составляет 25 процентов от фиксированной выплаты. Перерасчет также производится автоматически, не требуется обращение в какие-либо ведомства.









Еще одна категория - пенсионеры, у которых есть нетрудоспособные члены семьи. Для получения этой выплаты, необходимо подать заявление по месту жительства. Доплата составляет более 2406 рублей на одного иждивенца, 4813 рублей на двоих и 7220 рублей на троих или более.



В июле также пересчитают пенсию тем, кто предоставил дополнительные документы для учета нового трудового стажа, сообщили эксперты.

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Автор: Семен Подгорный