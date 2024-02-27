Прогнозов не даем: Набиуллина шокировала россиян заявлением о курсе рубля
09:18, 27 фев 2024
Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина в своих последних заявлениях подчеркнула, что стабильность курса российского рубля зависит не от искусственных манипуляций, а от фундаментальных экономических факторов.
По словам Набиуллиной, понятие «искусственности» курса рубля часто возникает из-за мнения, что продажа валютной выручки экспортерами укрепляет национальную валюту. Однако, как показывает анализ экспертов, ключевое влияние на динамику российской валюты оказывают улучшение торгового баланса и жесткость денежно-кредитной политики Центробанка.
Эти заявления главы регулятора вызвали большой интерес в деловых и инвестиционных кругах, которые стремятся понять реальные драйверы динамики финансовых рынков. Стабильность национальной валюты является не только важнейшим элементом экономической политики, но и ключевым фактором инвестиционной привлекательности страны.
Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru
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