Птицефабрики отреагировали на рост цен на яйца: они по-настоящему удивили

10:43, 01 мар 2024

Рынок куриного яйца пережил бурные времена, однако благодаря соглашению между крупными производителями ситуация наконец стабилизировалась.

Как сообщил на пресс-конференции представитель Федеральной антимонопольной службы, ведущие птицефабрики договорились о самоограничении цен на яйцо категории С1, что позволило остановить необоснованный рост цен. Эксперт выразил удовлетворение результатами этой инициативы, отметив, что рост цен на куриное яйцо прекратился, а в январе цены даже несколько снизились.

Действовавшее до конца января соглашение продемонстрировало свою результативность, и теперь Федеральная антимонопольная служба продолжает ежемесячный мониторинг цен на яйца. Птицефабрики активно предоставляют ведомству данные о себестоимости и отпускных ценах на свою продукцию, чтобы обеспечить прозрачность и контроль со стороны регулятора.

Представитель ФАС также предупредил производителей о возможных последствиях необоснованного повышения цен, напомнив о необходимости соблюдения антимонопольного законодательства. В Башкирии средняя стоимость яиц опустилась ниже 120 рублей за десяток. Самые дешевые яйца продаются в сети «Окей» — 93 рубля за десяток. Далее следуют «Ашан» и «Магнит» с ценой 100 рублей.

Автор: Семен Подгорный