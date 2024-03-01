Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Экономика в Башкирии »
logtype

Птицефабрики отреагировали на рост цен на яйца: они по-настоящему удивили

Птицефабрики отреагировали на рост цен на яйца: они по-настоящему удивили

10:43, 01 мар 2024

Рынок куриного яйца пережил бурные времена, однако благодаря соглашению между крупными производителями ситуация наконец стабилизировалась.

Как сообщил на пресс-конференции представитель Федеральной антимонопольной службы, ведущие птицефабрики договорились о самоограничении цен на яйцо категории С1, что позволило остановить необоснованный рост цен. Эксперт выразил удовлетворение результатами этой инициативы, отметив, что рост цен на куриное яйцо прекратился, а в январе цены даже несколько снизились.

Действовавшее до конца января соглашение продемонстрировало свою результативность, и теперь Федеральная антимонопольная служба продолжает ежемесячный мониторинг цен на яйца. Птицефабрики активно предоставляют ведомству данные о себестоимости и отпускных ценах на свою продукцию, чтобы обеспечить прозрачность и контроль со стороны регулятора.

Представитель ФАС также предупредил производителей о возможных последствиях необоснованного повышения цен, напомнив о необходимости соблюдения антимонопольного законодательства. В Башкирии средняя стоимость яиц опустилась ниже 120 рублей за десяток. Самые дешевые яйца продаются в сети «Окей» — 93 рубля за десяток. Далее следуют «Ашан» и «Магнит» с ценой 100 рублей.

На оптовой базе рассказали сколько на самом деле стоят яйца: такого не ожидали На оптовой базе рассказали сколько на самом деле стоят яйца: такого не ожидали
Автор: Семен Подгорный
Теги: яйца цены
Читайте также

В магазинах фиксируют ошеломительно низкие цены на яйца
Потребитель в Башкирии
В магазинах фиксируют ошеломительно низкие цены на яйца
В Башкирии серьезно подорожали три популярных продукта питания
Потребитель в Башкирии
В Башкирии серьезно подорожали три популярных продукта питания
Птицефабрика выступила с заявлением: массовые продажи яиц в магазинах под запретом
Потребитель в Башкирии
Птицефабрика выступила с заявлением: массовые продажи яиц в магазинах под запретом
Яйца по цене ниже закупочной: крупнейшие сети шокируют покупателей «отрицательной наценкой»
Потребитель в Башкирии
Яйца по цене ниже закупочной: крупнейшие сети шокируют покупателей «отрицательной наценкой»


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok