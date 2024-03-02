Это произошло: Голикова озвучила новый размер пенсии для всех россиян
23:03, 02 мар 2024
В ходе обсуждения проекта бюджета стало известно, что с 1 февраля 2024 года планируется повысить средний размер страховой пенсии по старости для неработающих граждан России до 18 521 рубля. Это увеличение будет осуществлено в рамках параметров, заложенных в бюджет.
Чтобы получать страховую пенсию по старости, необходимо выполнение трех обязательных условий.
Во-первых, пенсионный возраст для женщин — 60 лет, для мужчин — 65 лет, хотя эти показатели начнут действовать только с 2028 года, пока идет переходный период.
Во-вторых, минимальный трудовой стаж в 2024 году должен быть не менее 14 лет, а в следующем году он увеличится до 15 лет.
В-третьих, индивидуальный пенсионный коэффициент в этом году для выхода на пенсию составляет 25,8 баллов, но согласно планам в 2024 году он вырастет до 28,2 баллов.
Автор: Семен Подгорный
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