Это произошло: Голикова озвучила новый размер пенсии для всех россиян

23:03, 02 мар 2024

В ходе обсуждения проекта бюджета стало известно, что с 1 февраля 2024 года планируется повысить средний размер страховой пенсии по старости для неработающих граждан России до 18 521 рубля. Это увеличение будет осуществлено в рамках параметров, заложенных в бюджет.

Чтобы получать страховую пенсию по старости, необходимо выполнение трех обязательных условий.

Во-первых, пенсионный возраст для женщин — 60 лет, для мужчин — 65 лет, хотя эти показатели начнут действовать только с 2028 года, пока идет переходный период.

Во-вторых, минимальный трудовой стаж в 2024 году должен быть не менее 14 лет, а в следующем году он увеличится до 15 лет.

В-третьих, индивидуальный пенсионный коэффициент в этом году для выхода на пенсию составляет 25,8 баллов, но согласно планам в 2024 году он вырастет до 28,2 баллов.

Автор: Семен Подгорный