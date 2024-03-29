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Долгожданное известие: Татьяна Голикова наконец назвала новый размер пенсий

Долгожданное известие: Татьяна Голикова наконец назвала новый размер пенсий

09:25, 29 мар 2024

В начале весны 2024 года российских пенсионеров ожидает существенное повышение ежемесячных выплат. Как следует из недавно обнародованного проекта бюджета, средний размер страховой пенсии по старости достигнет невиданной ранее отметки в 18 521 рубль. Этот беспрецедентный шаг вызвал бурную полемику среди аналитиков, политиков и широкой общественности.

Для получения права на страховую пенсию гражданам необходимо выполнить три ключевых условия. Первое – достижение установленного пенсионного возраста, который для женщин составляет 60 лет, а для мужчин 65 лет. Однако эти возрастные рамки вступят в силу лишь в 2028 году, в настоящее же время действует переходный период.

Второе условие предполагает наличие минимального трудового стажа, который в 2024 году должен быть не менее 14 лет, а уже к 2025 году возрастет до 15 лет официального трудоустройства. Наконец, третьим критерием является накопленный индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК). В текущем году для выхода на заслуженный отдых необходимо заработать не менее 25,8 пенсионных баллов, тогда как в следующем году этот показатель увеличится до 28,2 баллов.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: пенсии
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