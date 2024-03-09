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Готовьтесь: Голикова назвала новый размер пенсии для всех россиян

Готовьтесь: Голикова назвала новый размер пенсии для всех россиян

12:31, 09 мар 2024

Для многих россиян пенсионный возраст – долгожданный рубеж, когда можно оставить трудовые будни позади и вступить в новый этап жизни. Однако путь к заслуженному отдыху не всегда прям, ведь для получения пенсии необходимо выполнить ряд условий. О предстоящих изменениях в пенсионной системе и поведал недавний анонс вице-премьера Татьяны Голиковой.

По словам чиновника, в соответствии с бюджетными параметрами страховые пенсии в России должны вырасти до 18 521 рубля. Безусловно, эта цифра обнадеживает многих граждан, стремящихся к обеспеченной старости. Однако размер выплат – лишь одна из многих составляющих пенсионного обеспечения.

Для того, чтобы претендовать на получение страховой пенсии, следует соблюсти ряд обязательных требований. Во-первых, необходимо достичь установленного пенсионного возраста – 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. Однако эти цифры будут окончательно введены к 2028 году, а в настоящий момент продолжается постепенный переходный период.

Во-вторых, чтобы выйти на заслуженный отдых в 2024 году, необходим минимальный страховой стаж в 14 лет. Эта планка будет ежегодно повышаться на один год, пока к 2025 году не достигнет 15 лет непрерывной трудовой деятельности. Только после выполнения всех этих требований гражданин сможет рассчитывать на заслуженную пенсию.

Пенсионная реформа 2024: кому и как можно будет выйти на пенсию досрочно? Пенсионная реформа 2024: кому и как можно будет выйти на пенсию досрочно?
Автор: Семен Подгорный
Теги: пенсия
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