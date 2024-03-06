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Неожиданный поворот: с 2024 года россияне будут платить налог даже с небольших вкладов

Неожиданный поворот: с 2024 года россияне будут платить налог даже с небольших вкладов

11:12, 06 мар 2024

В 2024 году миллионы россиян впервые столкнутся с новой фискальной обязанностью — налогом на проценты по банковским вкладам. Заработок на депозитах, ранее безмятежно пополнявший кошельки, теперь обременен 13-процентным сбором.

Но не стоит унывать! Не все так драматично. Государство, как заботливый родитель, установило необлагаемый лимит — 150 000 рублей. Это значит, что если ваш вклад скромно принес вам до 150 000 рублей за 2023 год, то можете спокойно наслаждаться плодами своих сбережений.

Но если же вы искусный «магнит» для процентов, и ваш доход по вкладам превысил заветный лимит, то придется раскошелиться. Налог будет взиматься не со всей суммы, а только с разницы между полученными процентами и 150 000 рублями.

Но это еще не все! Размер «дани» зависит от вашего общего годового дохода. Если он не превышает 5 млн рублей, то налог составит 13%. А вот счастливчики, чей доход перевалил за 5 млн, будут «обложены» 15-процентным сбором.

Не стоит забывать и о «спящих» процентах — тех, что начисляются на остаток средств на ваших счетах. С 2023 года они также будут учитываться при расчете налога.

Итак, если в 2023 году вы захотите «пожинать плоды» своих вкладов, то до 1 декабря 2024 года вам необходимо будет уплатить налог. Обязанность и точный размер платежа будут отражены в налоговом уведомлении, которое вы получите от ФНС до 30 октября.

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Автор: Семен Подгорный
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