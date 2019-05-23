Гороскоп на 23 мая 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 3 июня 2019 года в 13:03. По лунному календарю ближайшее полнолуние 17 июня в 11:32

Фаза Луны 23 мая 2019 года - убывающая Луна.

Лунный день сегодня 23.05.2019 - 18-19 лунный день.

Луна в знаке зодиака 23.05.2019 - Луна в Козероге.



В бизнесе ты можешь выйти на какие-то нечестные отношения или на тайные механизмы процессов, которые тебя интересуют. А это, в свою очередь, может изменить ход многих событий и диспозицию сил. День неблагоприятен для финансовых мероприятий. Сегодня тебе придется часто делать над собой усилие, дабы сохранить мир в семье. Старайся избегать продолжительных разговоров, уходить от ответственных диалогов.В этот день вероятны конфликты с друзьями, которые пытаются контролировать твои действия и решения, оказывая давление или долго и нудно убеждая в своей правоте. Утро - не самое лучше время для ответственных дел. Ты еще не совсем включилась в рабочий режим и не можешь решать задачи, требующие внимания и сосредоточенности. Тебе нужно немного напрячься для того, чтобы привести в порядок дела и нормализовать свои отношения.

Гороскоп на 23 мая 2019 Близнецы

Больше времени уделяй близким людям, ведь именно они будут с тобой всегда, и в беде, и в радости. Сегодня даже самые большие консерваторы готовы отправиться на поиски любовных приключений. Внезапная страсть может повредить отношениям с любимыми, или даже разрушить союз, который дал едва заметную трещину.



Гороскоп на 23 мая 2019 Рак

Рекомендуются прогулки ранним утром. Не волнуйся. Сегодняшний день не принесет ярких событий, если только ты не озаботишься активными поисками приключений на свою бестолковую голову. Этим вечером посети клуб или ресторан. Усиливается воображение, проявляются необыкновенные способности, возникают неожиданные, необъяснимые эмоции.



Гороскоп на 23 мая 2019 Лев

Сегодня весь день тебя подкарауливают провалы на службе, но неожиданный творческий заряд ты ощутишь в ту секунду, когда ожидаешь этого меньше всего. Наступившее утро лучше использовать для отдыха, а не для труда на процветание твоей фирмы. Можешь, например, погулять с подругой или с любимым. Не следует начинать сегодня новые дела, стоит пока окончательно завершить старые, чтобы больше к ним не возвращаться.



Гороскоп на 23 мая 2019 Дева

На работе проблемы - это испытание твоей воли, твоих человеческих качеств. Проявляй свои лидерские качества! Хоть и говорят, что понедельник - день тяжелый, к сегодняшнему дню это не относится. Будет не лишним посетишь те места, куда ты не скоро попадешь в следующий раз.



Гороскоп на 23 мая 2019 Весы

Состояние организма сегодня начинает беспокоить, особенно нервы шалят. Даже близкие тебе люди, скорее всего, сбегут от тебя сегодня из-за твоего не желания уступать. Отношения в семье могут накалится , как никогда, в случае, если ты не попытаешься сохранять нейтралитет. Если уж так сложилось, что сегодняшний день - выходной, тебе нужно отложить все дела, расслабиться и восполнить недостаток общения с интересными людьми.





Гороскоп на 23 мая 2019 Скорпион

Увеличивается потребность в активном отдыхе, поэтому положительное влияние произведут дыхательная гимнастика и длительные прогулки. Сегодняшнее знакомство с интересным человеком значительно улучшит твое эмоциональное состояние, что положительно на взаимоотношения с друзьями.



Гороскоп на 23 мая 2019 Стрелец

Вероятны бесперспективные финансовые операции (покупки, долги, и так далее). Все это будет дополняться неприятным разговором по вопросам морали, который ты будешь вести с самой собой. Звезды советуют действовать более разборчиво и приниматься только за те дела, которые сулят пользу твоей семье.



Гороскоп на 23 мая 2019 Козерог

Состояние здоровья не очень стабильное и во многом зависит от настроения. Думай о хорошем! Не думай о плохом, и темные мысли перестанут портить тебе настроение. Сегодня с утра тебя будут переполнять творческие идеи и замыслы. Тебе ничего больше не останется, как искать надежных партнеров для их воплощения.



Гороскоп на 23 мая 2019 Водолей

Неплохой день для воплощения новых планов. Весь сегодняшний день могут возникать неприятные конфликты, тем или иным образом связанные с деньгами, в отношении которых еще вчера все было в порядке, а сегодня оказалось , что их нет. Сегодня тебе просто необходимо чье-то внимание. День подходит для проведения непродолжительных мероприятий.



Гороскоп на 23 мая 2019 Рыбы

Старайся сегодня не употреблять пищи, содержащей много углеводов. Сегодня с утра можно, наконец, приступить к реализации своих замыслов. В середине дня смело берись за любые предложения, даже самые необычные и неожиданные. К вечеру возможно разрешение практически всех конфликтов если ты поведешь себя продуманно и осмотрительно.