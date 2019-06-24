Гороскоп на 24 июня 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 2 июля 2019 года в 22:16. По лунному календарю ближайшее полнолуние 17 июля в 00:38.

Фаза Луны 24 июня 2019 года - убывающая Луна.

Лунный день сегодня 24.06.2019 - 20-21 лунный день.

Луна в знаке зодиака 24.06.2019 - Луна в Рыбах.





Гороскоп на 24 июня 2019 Овен

День символизирует радость бытия, любовь и согласие. Вероятно, вы будете полны надежд и уверенности в завтрашнем дне. Вас целиком поглотит вдохновение, и мир для вас покажется цветным калейдоскопом. День обещает массу удовольствий, развлечений и приятных известий. Козни злых и жадных завистников вам не грозят.

Это день вселенской гармонии, покоя и правильного хода событий. Очередной цикл вашей жизненной активности будет знаменоваться ясным сознанием, умением правильно направлять свои жизненные силы. При наличии достаточной чуткости и нежности со стороны близких людей вы поймете, чего вам не хватает для полного счастья в семье и что необходимо изменить в вашей жизни к лучшему.Вероятно, что в этот день от вас потребуется принятие важных решений. Рекомендуется трезво оценить свои желания, претензии к партнерам и членам семьи. Вероятно, вы сможете многое исправить. Назначайте важные встречи на первую половину дня. В течение дня следите за состоянием своего здоровья, особенно за зубами и деснами.Противоречивый день, отмеченный раздвоением сознания и чувств. Вследствие этого возможны резкие и внезапные перепады в настроении, просчеты, нереальное восприятие действительности. Особенно осторожными должны быть Козероги с чрезмерно чувствительной нервной системой, склонные к психическим заболеваниям.Тем, кто собирается в путешествие, гороскоп на сегодня советует быть осторожными. Рекомендуется отложить поездку на более поздний период, так как вы сейчас находитесь не в лучшей форме. Следует внимательно отнестись к своему здоровью. Не надо перенапрягаться, искать приключений. Спокойный отдых даст вам необходимый запас прочности.Это может привести к нервному срыву или депрессивному состоянию. Не следует слепо доверяться людям. Доброжелательность, твердые убеждения и верность себе – три кита, на которых вам нужно строить отношения с окружающими. Постарайтесь учесть все плюсы и минусы создавшегося положения.Возможно, захочется сменить сферу деятельности. Однако избегайте упаднических настроений. Не взваливайте на себя новые обязанности. Спокойно разберитесь с прежними делами. Эти заботы и дела заставят ненадолго забыть о сердечных увлечениях.Первая половина дня может быть бесцветной и безрадостной. Бизнесменам звезды не советуют спешить с инвестициями. Лучше дождаться более подходящих условий и после действовать уверенно. К вечеру положение может измениться. Вероятно событие, которое окажется ярким и запоминающимся. Не бойтесь рисковать.Вас ждет поворот в судьбе, тщательно готовьтесь к нему и берегите силы. Небольшая встряска вам не помешает. «Темные» своей деятельностью в конечном счете пробуждают усиление и противодействие светлых качеств характера человека и способствуют прогрессу. И наоборот, везение и исполнение желаний не всегда ведет к счастью. Так что все что ни делается – к лучшему.Этот день ознаменует собой новый этап жизни. Возможно, что он начнется с приятных известий, продолжится большими сюрпризами и закончится всеобщим признанием. Постарайтесь завершить важные дела и закончить давние споры с родственниками.

Гороскоп на 24 июня 2019 Водолей

Сегодня возможен энергетический всплеск. Будьте осторожны. Вероятно, будет трудно сдержать эмоции и контролировать ситуацию. Всерьез задумайтесь над своей жизнедеятельностью. Возможно, придет осознание новых истин, которые обогатят ваш внутренний мир и послужат защитой во всех тяжелых ситуациях.



Гороскоп на 24 июня 2019 Рыбы

День располагает к достижению намеченных целей и самореализации. Звезды могут помочь вам в попытке реализовать долго вынашиваемые замыслы. Вероятно ободряющее известие. Если вы не отправились в отпуск, рекомендуется сделать это как можно быстрее. Вам необходимы отдых и смена обстановки.



