Любовный гороскоп на сегодня 27 июня 2019 года для всех знаков зодиака



Любовный гороскоп на 27 июня 2019 Овен

Подходящий день, чтобы пополнить коллекцию. Если воспитание не позволяет вам коллекционироваться воздыхателей, заведите блокнотик с признаниями в любви на всех языках, которые известны вам, вашим знакомым, преподавателям филфака ближайшего университета и т.п. Со временем станете настоящим полиглотом.





Любовный гороскоп на 27 июня 2019 Телец

В этот день вам неизменно будет сопутствовать удача. Даже если вы не уверены, делать что-либо или не делать, получится или не получится – делайте, получится. Так что если вы давно хотели поговорить о чем-то серьезном с вашей половинкой – лучше это сделать сегодня. Удача – это дама, отличающаяся редкостным непостоянством, завтра она может вам и изменить.

Сегодня ваш любимый человек исполнит любой ваш каприз – только попросите его получше и глаза сделайте как можно более жалостливыми. Да, каприз должен быть исполнимым, потому что норковую шубу или белый лимузин вам по мановению ока преподнести в дар все же не смогут.Даже если вы сегодня поссорились с вашим любимым человеком, не стоит ни с кем делиться переживаниями. Недоразумение, возникшее между вами, совсем скоро уляжется, а вот неприязнь по отношению к нему у ваших друзей и знакомых останется. Как вам потом с нею бороться?..Позвольте себе сегодня немного побыть ребёнком. Ваш любимый человек, соответственно, выступит в роли родителя, и вам останется лишь надеяться, что он будет ласковым и нестрогим. Или на худой конец справедливым. Заодно и узнаете, каково будет когда-нибудь вашим детям.Сегодня благоприятный день для гаданий. Откройте книгу на любой странице и прочитайте пятую строчку снизу. Она расскажет вам о том, как будут развиваться отношения с вашим любимым человеком. Впрочем, учебнику по матанализу, к примеру, это будет сделать сложновато…Будьте внимательны к мелочам! Именно они сегодня как никогда помогут вам понять вашего любимого человека и даже полюбить его еще больше. Вспомните детективы, которые читали в детстве и не только, и почувствуйте себя Шерлоком Холмсом, Мисс Марпл, Настей Каменской или Дашей Васильевой - кто больше нравится.Нынче следует твердо помнить, что вы в ответе за тех, кого приручили. Ведь когда вы ухаживали за любимым человеком, добиваясь его расположения, вы вели себя немного иначе, чем сейчас? Вернитесь в те времена, побудьте нежным, ласковым, внимательным и понимающим партнером.Сегодня вам не следует чересчур доверчиво относиться к людям в целом, и к вашему любимому человеку в частности. Мало ли что ему придумается. И к тому, что сегодня будут писать в газетах, и к тому, что покажут по телевизору тоже отнеситесь со здоровым скептицизмом, пожалуйста.Сегодня все, что вы задумаете касательно вашей личной жизни, сбудется в лучшем виде, так что вам только и останется, что радоваться и удивляться. Постарайтесь делать это не очень бурно и демонстративно, дабы не спугнуть упавшее вам на голову счастье и не отвратить его от повторения подобных действий.

Любовный гороскоп на 27 июня 2019 Водолей

Сегодня лишние размышления о смысле вашего совместного бытия могут вам только помешать. Ум с сердцем будут явно не в ладу, поэтому звезды советуют прислушаться именно к сердцу, а ум пусть помолчит. У него сегодня никто ничего не спрашивает. Чувствуйте полной грудью!



Любовный гороскоп на 27 июня 2019 Рыбы

Все когда-нибудь случается в первый раз. Поэтому того, что произойдёт сегодня, бояться не надо. Рано или поздно, такое происходит с любой парой. Возможно, у ваших друзей или родителей такое уже было, и они с радостью дадут вам ценный совет или помогут каким-либо ещё образом. Вы только не стесняйтесь.