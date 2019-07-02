Гороскоп на 2 июля 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 2 июля 2019 года в 22:16. По лунному календарю ближайшее полнолуние 17 июля в 00:38.

Фаза Луны 2 июля 2019 года - новая Луна.

Лунный день сегодня 2.07.2019 - 28, 29 и 30 лунный день.

Луна в знаке зодиака 2.07.2019 - Луна в Раке.





Гороскоп на 2 июля 2019 Овен

Сегодняшний день прекрасно подходит для того, чтобы посвятить его тем начинаниям и проектам, которые доселе Вас так пугали. Вы будете невероятно решительны и тверды, и Вам не будет никакого дела до происков Ваших конкурентов. Вы с головой окунетесь в работу и добьетесь в ней невиданных успехов.

Поддержка многочисленных светил сулит Вам прекрасное самочувствие. Спортсмены знака могут рассчитывать на прекрасные результаты. С другой стороны, во всем, и особенно в тренировках, стоит знать меру, иначе есть риск заиметь проблемы с сосудами и сердцем.Старайтесь сохранять максимум ясности и прямоты в общении с окружающими Вас людьми - эта задача будет не особенно трудной, но при этом чрезвычайно важной. К счастью, Вы сумеете с ней справиться и объяснить суть своих мыслей своим запутавшимся товарищам и коллегам.Постарайтесь продемонстрировать своим друзьям, что в Ваших отношениях все замечательно. Это не сложно! Вам слишком весело, чтобы позволить прошлому угнетать Вас, и как только они это поймут, они невольно последуют за Вами.Сегодняшний день будет полон эмоций, и это касается всех людей, с которыми Вам предстоит иметь дело. Принимайте во внимание их чувствительность. Речь идет обо всех окружающих - от официанта, подающего Вам кофе, до самого близкого друга. Любой человек, с которым Вы будете общаться, может разрыдаться или расхохотаться практически на ровном месте.Похоже, пришла пора немного подлатать отношения с одним из Ваших близких друзей. Дело не в самих отношениях, но в механике существования этих самых отношений, которая дает сбои. Заключается ли проблема в значительном расстоянии между вами или в том, что Вы часто теряете контакт, но настало время разрешить эти сложности.Если Вы чувствуете, что дела на профессиональном поприще обстоят не так хорошо, как Вам того хотелось, значит нужно приложить еще больше усилий. Возможно, Вам стоит заняться каким-то проектом в нерабочее время или провести деловую встречу в ущерб личной жизни.Где бы Вы сегодня ни находились, но веселье и радость будут всюду следовать за Вами по пятам. Ваша положительная энергия будет передаваться всем окружающим Вас людям, и Вы сможете гулять и веселиться до самого рассвета.Если кто-то считает, что Вы работаете в соответствии с точным планом, то он сильно заблуждается. Вам нужно место для маневра в Ваших замыслах, в разумных пределах, конечно. Ведь это не просто так называется творческим подходом.Почему окружающие не могут хотя бы на несколько минут оставить Вас в покое? Такое впечатление, что на Вас висит табличка "прием жалоб и претензий", а каждый из знакомых Вам людей не перестает донимать Вас рассказами о своих невзгодах и трудностях. К счастью, завтра все вновь нормализуется.

Гороскоп на 2 июля 2019 Водолей

Пусть Ваша самоотверженность сегодня выйдет на передний план и поможет сделать этот мир чуточку лучше. У Вас есть свободное время и излишки энергии, которые помогут Вам добиться желаемого. Дайте всем окружающим понять, что Вы готовы прийти им на помощь по первому их слову.



Гороскоп на 2 июля 2019 Рыбы

На Ваше здоровье будет оказывать влияние Солнце, и это означает, что Вас ждет прекрасная форма на зависть многим. Идеальным способом применения энергии, которая Вас переполняет, будут регулярные занятия спортом. Если Вы еще не знаете, какой вид спорта выбрать, выбирайте тренировки на свежем воздухе.



