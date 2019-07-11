Гороскоп на 11 июля 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 1 августа 2019 года в 06:11. По лунному календарю ближайшее полнолуние 17 июля в 00:38.

Фаза Луны 11 июля 2019 года - растущая Луна.

Лунный день сегодня 11.07.2019 - 9-10 лунный день.

Луна в знаке зодиака 11.07.2019 - Луна в Скорпионе.





Гороскоп на 11 июля 2019 Овен

Неплохо нанести визит врачам - хорошо удается своевременное выявление и лечение только начинающейся болезни. Ты и так в последнее время изнуряешь себя работой, сделай перерыв хотя бы в специально предназначенные для этого дни. Кто-то из близких не позволит тебе этим утром поспать всласть.

Возможно, что отношения с твоим молодым человеком выйдут на новый уровень. Не забудь плотно перекусить утром - в течении дня не будет времени, чтобы поесть. Не будь слишком неуравновешенной. Родители серьезно обидятся на тебя. Подумай заранее о планах на вечер, иначе ты рискуешь превратить его в один из самых скучных твоих вечеров.Если ты заставишь себя утром встать хоть на полчаса раньше, чем всегда, такое титаническое усилие окупится с лихвой. Сегодня не нужно прятаться от забот по дому, даже если ты очень измоталась. Несмотря на рабочие дни, которые закончатся только сегодня, ты не ощущаешь себя утомленной.Сегодня с самого начала дня ты способна на всевозможные безумства. Набедокуришь что-нибудь эдакое, а потом все остальное время будешь ждать реакции окружающих. Но сегодня звезды на твоей стороне, наказание минует тебя. Поэтому из этого приключения ты выйдешь без потерь: ругаться никто не будет.Позаботься о себе, о своем здоровье - излишнее напряжение не пойдет ему на пользу. Постарайся равномерно распределять физическую нагрузку, есть опасность неправильно оценить свои силы. В ближайший период не стоит заниматься диетами и голоданием. В амурных делах не стоит относиться ко всему слишком легкомысленно, иначе ты через некоторое время поймешь, что оказалась в неприятном положении.До полудня возможны сложности в таких областях деятельности, как строительство жилых домов. Перетерпи сегодня недобрые слова в свой адрес, пусть они судачат то, что хотят, не унижай себя разборками. Несмотря на рабочие дни, которые закончатся только сегодня, ты не ощущаешь себя утомленной.Для укрепления общественного статуса и признания твоих заслуг пригодятся жизненный опыт. В этот день звезды не рекомендуют показывать свою независимость. Сегодня твой оптимизм будет настолько силен, что ты сможешь справиться практически с любым делом. Следует направить все твое упорство, обаяние, красноречие на достижение материальных благ. Вечер хорош для романтического свидания.Самое ординарное событие кажется таинственным, когда случается в первый раз. Сегодняшний день может преподнести тебе подобное переживание. Не волнуйся - у тебя все получится, ведь у тебя есть на кого положиться. Поддержка родных вселит еще большую уверенность в себя или поможет найти пути решения проблем.Лучше покажи себя с положительной стороны, будь с ним чуткой и нежной. Сегодня не лучшее время для ссор по дурацким поводам. Сегодня ты с тяжелым чувством посвятишь свободное время детям. И это пойдет на пользу не только тебе, но и окружающим. Утро - хорошее время для решения всех конфликтов.Сегодня тебе присуща излишняя самоуверенность. Постарайся быть поосторожнее в делах и высказываниях. Снова на работе взрывоопасная обстановка. Периодически хочется встать и уйти из этого кошмара. Постарайся сориентироваться в происходящем.

Гороскоп на 11 июля 2019 Водолей

Тщательно следи за своей внешностью - любая оплошность в макияже или одежде может свести на нет все твои усилия произвести на кого-то впечатление. Выгодными окажутся небольшие операции с финансовыми средствами. Сегодня особо чувствительны к заболеваниям сердце, система пищеварения.



Гороскоп на 11 июля 2019 Рыбы

Вероятно, от него лучше вообще отказаться до лучших времен. От твоих действий сегодня утром зависит то, каким будет остаток дня. Оптимальный период для реорганизации деятельности и увеличения сферы контроля - прежде всего, над собой.