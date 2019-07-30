Гороскоп на 30 июля 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 1 августа 2019 года в 06:11. По лунному календарю ближайшее полнолуние 15 августа в 15:29.

Фаза Луны 30 июля 2019 года - убывающая Луна.

Лунный день сегодня 30.07.2019 - 24-25 лунный день.

Луна в знаке зодиака 30.07.2019 - Луна в Близнецах.





Гороскоп на 30 июля 2019 Овен

Начало дня может преподнести неожиданный сюрприз. Когда будешь читать все это, помни, что звезды могут только намекнуть на обстоятельства или что-то порекомендовать, но ни в коем случае не описать точно все твое будущее. Этот день, особенно время после обеда оптимально подходит для того, чтобы развлечься и немного отдохнуть.

С первыми петухами тебе необходимо собраться с мыслями, для того, чтобы реализовать твои самые сокровенные мечты. Будет не лишним посетишь те места, куда ты не скоро попадешь в следующий раз. Вторая половина дня создаст необходимую атмосферу для, того чтобы укрепить отношения с твоими близкими, будь то дети или подруга.Нельзя позволять беспокойству из-за денег портить свои планы. Настало время внести что-то свежее в твою сексуальную жизнь. Предложи любимому испытать какие-нибудь эротические игрушки или аксессуары. Это утро ты рискуешь провести в долгих, но бесполезных поисках какой-нибудь вещи, а в результате ты можешь опоздать на работу.Не поддавайся на уговоры любимого, бери в расчет только собственное мнение, и очень скоро ты будешь четко знать, как выйти победителем. С утра пораньше тебе необходимо собраться с мыслями, так как пора осуществить давно вынашиваемые планы. Постарайся не переживать по мелочам, и тогда все будет нормально. Приди вечером пораньше домой и пригласи родных в театр или на выставку.Решение сложных рабочих вопросов рекомендуется отложить, чтобы не сделать хуже. Постарайся не выставлять свои слабые стороны на вид, прояви максимум благоразумия. Звезды подсказывают, что сейчас хорошее время для генерации разнообразных творческих идей. У нежных дам может появиться к вечеру странная печаль.Есть шанс познакомиться с человеком, который в корне изменит твою обыденность. Не забудь, сегодня великолепный день для легкого флирта, и неблагоприятный для деловых разговоров. Знакомые, которых ты видишь каждый день, помогут тебе улучшить финансовое положение. Неплохие результаты получит та, кто увлечена своей работой, деятельностью.Первая половина дня принесет неожиданный сюрприз. Внимательно слушай свой внутренний голос и постарайся его правильно понять. Если в результате твоих сегодняшних действий ты все испортишь, значит, ты спутала внутренний голос с чем-то более прозаичным. Ты заслуживаешь вознаграждения: в последнее время ты так усердно трудилась, что стоит устроить себе небольшую передышку.Сегодня тебя могут ожидать объяснения с твоим другом, совершенно непредсказуемые выяснения и поиски виновных. Будь внимательна, так как требования окружающих могут вызвать слишком эмоциональную реакцию с твоей стороны. Ты взорвешься и обвинишь весь мир в несправедливом к тебе отношении.Все накопившиеся дела лучше начинай разгребать спозаранку. Пока не время взваливать на свои плечи новые обязательства. Сегодняшний день крайне благоприятен для Встречи с друзьями где-нибудь в ночном клубе. Тебе надо расслабится и набраться положительных эмоций на всю следующую неделю. Этим днем тебя могут подстерегать неприятности.Насыщенный и острый день, тебе нужно будет все время заниматься какими-то делами и решать какие-то проблемы: об отдыхе и тишине придется забыть. Что касается интимной жизни, то сегодня возбудить тебя можно одним поцелуем, одним жестом и даже словом. Расчет на получение прибыли неоправдан.

Гороскоп на 30 июля 2019 Водолей

Если ты сможешь утром проснуться хоть на полчаса раньше, чем обычно, это усилие окупится с лихвой. Будь сдержаннее, терпимее, постарайся выслушивать людей, не перебивая их. Ты достойна награды: в последнее время ты так усердно трудилась, что просто необходимо устроить маленький праздник. Звезды настоятельно рекомендуют провести этом вечер вне дома.



Гороскоп на 30 июля 2019 Рыбы

Не обделяй своей заботой близких людей. Они нуждаются в том, чтобы ты поговорила с ними. Сегодня постарайся встать с постели с той ноги, начни день с хорошего настроения. Сегодня лучше не делать никаких выводов, постарайся разобраться со своим поведением.