Любовный гороскоп на сегодня 21 июля 2019 года для всех знаков зодиака
Любовный гороскоп на сегодня 21 июля 2019 года для всех знаков зодиака
Любовный гороскоп на 21 июля 2019 Овен
Говорят, что в паре один любит, а другой лишь позволяет себя любить. Никто не берется утверждать абсолютную справедливость этой фразы для всех пар, но ее актуальность для вас оспаривать не возьмутся даже звезды. Осталось только выяснить, кто же любит. Вы? Или вас?
Любовный гороскоп на 21 июля 2019 Телец
Устройте сегодня праздник живота на двоих! Можете пойти в вашу любимую кафешку или приготовить что-либо сногсшибательное дома. Для этого совершенно не обязательно целый день стоять у плиты. Если ваша половинка так уж любит яичницу – доставьте вы ей такое удовольствие! Заодно и сами счастливее станете.
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Сегодня вы будете удивительным целителем для вашего любимого человека. Никакой врач, никакое лекарство не смогут ему помочь так же эффективно, как ваш поцелуй или ваше поглаживание по больному месту. А уж доброе и ласковое слово и вовсе станет панацеей. Почувствуйте себя добрым доктором Айболитом…
Любовный гороскоп на 21 июля 2019 Рак
День будет самый обыкновенный. Один из тысячи одинаковых дней. Поэтому заранее приготовьтесь к тому, что ничего интересного на сегодня не намечается: меньше разочарований будет к вечеру и меньше раздражения выплеснется на вашу половинку. Она же не виновата в том, что вам скучно.
Любовный гороскоп на 21 июля 2019 Лев
Сегодня вашему любимому человеку не будет нравиться что-то в вашем поведении, однако он вполне может постесняться сделать вам замечание или просто сообщить о своем недовольстве. Постарайтесь ничем не спровоцировать его неудовольствие или хотя бы узнать о его причинах.
Любовный гороскоп на 21 июля 2019 Дева
В этот день окажется, что дела обстоят не совсем так, как вы предполагали. Оказывается, ваш любимый человек рассказывал вам правду. Только правду. Но не всю правду. И теперь вам по крупицам придется восстанавливать недосказанное и выяснять, что же было на самом деле.
Любовный гороскоп на 21 июля 2019 Весы
Сегодня ваш любимый человек не склонен будет предоставлять вам свободное от себя время, ибо будет считать, что все те минуты, которые не заняты у вас учебой или работой, вы должны посвящать ему и только ему. Постарайтесь убедить его в обратном, если данная точка зрения вас не устраивает, но на успех не рассчитывайте.
Любовный гороскоп на 21 июля 2019 Скорпион
В этот день вы будете несколько перегибать палку в общении с вашим любимым человеком. Постарайтесь держать себя в руках и в рамках приличия, хотя время от времени это будет для вас нелегкой задачей. Однако сила воли станет вашим надежным помощником в этом нелегком деле.
Любовный гороскоп на 21 июля 2019 Стрелец
Не стоит сегодня поддаваться на соблазны и уговоры. В конце концов, ваши чувства по отношению к дорогому вам человеку куда важнее того, что предлагает вам судьба-искусительница. И хотя вам временами будет очень любопытно, интересно и занятно, зажмурьте глаза и пройдите мимо. Так будет лучше.
Любовный гороскоп на 21 июля 2019 Козерог
Сегодня ваш любимый человек принесёт вам столько счастья, тепла и радости, что вы и помыслить не могли, что столько может быть в вашей жизни, да и вообще хотя бы теоретически. Постарайтесь удержать его в руках, не растерять и не расплескать.
Любовный гороскоп на 21 июля 2019 Водолей
Сегодня вашему любимому человеку покажется, что вы не совсем искренни с ним: хотите как-то его обмануть или внушить ему точку зрения, которой вы, на самом деле, не придерживаетесь. Постарайтесь разубедить его в этом и, если он прав, обманывать его несколько изящнее. Во имя благой цели – значит можно.
Любовный гороскоп на 21 июля 2019 Рыбы
Сегодня вам стоит задуматься о том, кого именно вы любите: живого человека или его образ, созданный вашим богатым воображением. Если последнее, то можно ли ваши чувства называть любовью? Может быть, стоит повременить с громкими словами и пылкими признаниями, хотя бы немного?