Гороскоп на 31 июля 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп на 31 июля 2019 года для всех знаков зодиака
Ближайшее новолуние: 1 августа 2019 года в 06:11. По лунному календарю ближайшее полнолуние 15 августа в 15:29.
Фаза Луны 31 июля 2019 года - убывающая Луна.
Лунный день сегодня 31.07.2019 - 28-29 лунный день.
Луна в знаке зодиака 31.07.2019 - Луна в Раке.
Гороскоп на 31 июля 2019 Овен
Возможно, вы получите новость, на которую отреагируете чересчур эмоционально, или вас посетят раздражающие воспоминания. Не исключены неприятности в пути, столкновение с мошенниками. Вашей опорой будут природное здравомыслие, осторожность и накопленный ранее опыт поведения в подобных ситуациях.
В общении с близкими не проявляйте излишней агрессивности, иначе коса найдет на камень и отношения станут невыносимыми. Если вам что-то не нравится, честно скажите об этом, но не развивайте эту тему до бесконечности. О легких размолвках лучше сразу забыть, не заостряя на них внимания.
Гороскоп на 31 июля 2019 Близнецы
Сегодня вам не помешают осмотрительность и самодисциплина. Без этих полезных качеств будет трудно управлять своими спонтанными эмоциями. Старайтесь вовремя останавливаться, если совершили промах. Желательно избегать всего, что может привести к переутомлению, переохлаждению, депрессивному состоянию.
Гороскоп на 31 июля 2019 Рак
В начале дня не исключено кратковременное снижение общего тонуса. Не обращайте на это внимания, ближе к полудню вы забудете о неприятностях. Вторая половина суток - отличное время для начинаний, связанных с планированием отдыха, творческой деятельностью, любовными делами.
Гороскоп на 31 июля 2019 Лев
Сегодня вы останетесь довольны результатами своих действий. Другие люди станут охотно помогать вам, так как их интересы будут часто пересекаться с вашими. Возможны удачные события в жизни детей, в любовных отношениях, в творческой сфере. После трудового дня не помешает как следует расслабиться в приятной спокойной обстановке.
Гороскоп на 31 июля 2019 Дева
Число рабочих часов имеет смысл сократить до минимума. Не стоит браться за решение трудоемких задач и пытаться втиснуть себя в рамки повседневной рутины. Выбирайте дела, в которых можно сочетать разумный подход с полетом творческого воображения.
Гороскоп на 31 июля 2019 Весы
Сегодня успехи будут напрямую связаны с готовностью общаться и учиться. Возможно, придется уделить дополнительное внимание речевым навыкам, вопросам делопроизводства, изучению компьютерной программы. С коллегами по работе будьте дружелюбнее.
Гороскоп на 31 июля 2019 Скорпион
Эти сутки могут оказаться для вас утомительными и суетливыми. Независимо от того, находитесь ли вы на работе или взяли отгул, вы вряд ли будете наслаждаться покоем. Выполнение повседневных обязанностей и преследование текущих целей потребует от вас повышенной мобильности, предприимчивости, находчивости.
Гороскоп на 31 июля 2019 Стрелец
Не оставайтесь в одиночестве, вам просто необходим положительный эмоциональный контакт с родственной душой. Не противопоставляйте свои интересы вкусам партнера. Наоборот, постарайтесь понять и разделить их, насколько это возможно.
Гороскоп на 31 июля 2019 Козерог
Не забывайте о потребностях близких людей. Независимо от того, находятся ли они рядом с вами или пребывают за тысячу километров от вас, помните об их вкусах и не ленитесь оказывать им знаки внимания. В то же время не стоит навязывать им свое общество и обижаться на то, что они активнее занимаются своими проблемами, а не вашими.
Гороскоп на 31 июля 2019 Водолей
В эти сутки не доверяйте слепо людям и обстоятельствам, ситуация в любую минуту может обернуться против вас. Не испытывайте судьбу. Перед тем как браться за дело, настройтесь на железную дисциплину, это поможет вам держать марку. Вечером вам может нестерпимо захотеться свободы в любви, быту или творчестве.
Гороскоп на 31 июля 2019 Рыбы
Избегайте шаблонного мышления и не бойтесь зарабатывать деньги необычным путем. Не исключено, что в этот день вам придется отдать предпочтение нетрадиционным способам денежных расчетов (например, использованию электронных платежных систем). Возможно приобретение товаров через интернет-магазин или сетевой аукцион.