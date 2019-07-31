Гороскоп на 31 июля 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 1 августа 2019 года в 06:11. По лунному календарю ближайшее полнолуние 15 августа в 15:29.

Фаза Луны 31 июля 2019 года - убывающая Луна.

Лунный день сегодня 31.07.2019 - 28-29 лунный день.

Луна в знаке зодиака 31.07.2019 - Луна в Раке.





Гороскоп на 31 июля 2019 Овен

Возможно, вы получите новость, на которую отреагируете чересчур эмоционально, или вас посетят раздражающие воспоминания. Не исключены неприятности в пути, столкновение с мошенниками. Вашей опорой будут природное здравомыслие, осторожность и накопленный ранее опыт поведения в подобных ситуациях.

В общении с близкими не проявляйте излишней агрессивности, иначе коса найдет на камень и отношения станут невыносимыми. Если вам что-то не нравится, честно скажите об этом, но не развивайте эту тему до бесконечности. О легких размолвках лучше сразу забыть, не заостряя на них внимания.Сегодня вам не помешают осмотрительность и самодисциплина. Без этих полезных качеств будет трудно управлять своими спонтанными эмоциями. Старайтесь вовремя останавливаться, если совершили промах. Желательно избегать всего, что может привести к переутомлению, переохлаждению, депрессивному состоянию.В начале дня не исключено кратковременное снижение общего тонуса. Не обращайте на это внимания, ближе к полудню вы забудете о неприятностях. Вторая половина суток - отличное время для начинаний, связанных с планированием отдыха, творческой деятельностью, любовными делами.Сегодня вы останетесь довольны результатами своих действий. Другие люди станут охотно помогать вам, так как их интересы будут часто пересекаться с вашими. Возможны удачные события в жизни детей, в любовных отношениях, в творческой сфере. После трудового дня не помешает как следует расслабиться в приятной спокойной обстановке.Число рабочих часов имеет смысл сократить до минимума. Не стоит браться за решение трудоемких задач и пытаться втиснуть себя в рамки повседневной рутины. Выбирайте дела, в которых можно сочетать разумный подход с полетом творческого воображения.Сегодня успехи будут напрямую связаны с готовностью общаться и учиться. Возможно, придется уделить дополнительное внимание речевым навыкам, вопросам делопроизводства, изучению компьютерной программы. С коллегами по работе будьте дружелюбнее.Эти сутки могут оказаться для вас утомительными и суетливыми. Независимо от того, находитесь ли вы на работе или взяли отгул, вы вряд ли будете наслаждаться покоем. Выполнение повседневных обязанностей и преследование текущих целей потребует от вас повышенной мобильности, предприимчивости, находчивости.Не оставайтесь в одиночестве, вам просто необходим положительный эмоциональный контакт с родственной душой. Не противопоставляйте свои интересы вкусам партнера. Наоборот, постарайтесь понять и разделить их, насколько это возможно.Не забывайте о потребностях близких людей. Независимо от того, находятся ли они рядом с вами или пребывают за тысячу километров от вас, помните об их вкусах и не ленитесь оказывать им знаки внимания. В то же время не стоит навязывать им свое общество и обижаться на то, что они активнее занимаются своими проблемами, а не вашими.

Гороскоп на 31 июля 2019 Водолей

В эти сутки не доверяйте слепо людям и обстоятельствам, ситуация в любую минуту может обернуться против вас. Не испытывайте судьбу. Перед тем как браться за дело, настройтесь на железную дисциплину, это поможет вам держать марку. Вечером вам может нестерпимо захотеться свободы в любви, быту или творчестве.



Гороскоп на 31 июля 2019 Рыбы

Избегайте шаблонного мышления и не бойтесь зарабатывать деньги необычным путем. Не исключено, что в этот день вам придется отдать предпочтение нетрадиционным способам денежных расчетов (например, использованию электронных платежных систем). Возможно приобретение товаров через интернет-магазин или сетевой аукцион.