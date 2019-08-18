Гороскоп на 18 августа 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 30 августа 2019 года в 13:37. По лунному календарю ближайшее полнолуние 14 сентября в 07:32.

Фаза Луны 18 августа 2019 года - убывающая Луна.

Лунный день сегодня 18.08.2019 - 17-18 лунный день.

Луна в знаке зодиака 18.08.2019 - Луна в Рыбах.





Гороскоп на 18 августа 2019 Овен

Не стоит думать о своей жизни как о круге, в центре которого Вы стоите. Если Вы будете постоянно крутиться, пытаясь уделить равное внимание прошлому, настоящему и будущему, у Вас очень скоро закружится голова. Ваша жизнь больше похожа на линию — волнистую, украшенную изгибами и завитушками.

Сегодня все будет вертеться вокруг Вас — Ваша сила больше, чем когда-либо, и продолжает расти. Убедитесь, что никто сегодня Вас не игнорирует. Надевайте свой самый смелый наряд, смейтесь как можно громче и улыбайтесь как можно больше. Сделайте все возможное, чтобы выделиться из толпы и произвести на всех сногсшибательное впечатление.Нет ничего, что Вы не могли бы сделать, вооружившись терпением и последовательностью. Другие люди добились успеха невероятными усилиями, но Вам не нужно этого делать, чтобы добиться желаемого. Вместо этого Вы можете просто сесть и ждать, когда оно само приплывет к Вам в руки.Если сегодня Вы работаете, то будет гораздо легче, чем обычно, сотрудничать с другими людьми. Вы склонны тратить много времени на тех, кто Вас окружает. Дом и семейное окружение будут отражать Вашу любовь и заботу. Кроме близких людей, отличную компанию Вам могут составить животные и птицы.Одно из Ваших самых сильных качеств — это умение проявлять беспристрастность и смотреть на ситуацию с других точек зрения. Это делает Вас бесценным союзником, прекрасным другом и просто успешным человеком. Сегодня эта черта характера очень пригодится когда Вы придете на помощь к случайному знакомому или коллеге.Вы можете быть очень убедительны во всем, что говорите и думаете. С таким эмоциональным энтузиазмом Вы легко сможете сегодня высказаться или обменяться мнениями. Сейчас у Вас очень много умственной энергии. Однако возможны проблемы с выполнением Ваших требований.Даже если Вы вплотную приблизились к финишу, это пока не считается — нужно сделать последний рывок, чтобы пересечь черту. Завершите все начатые дела — от разговоров на работе до запланированных покупок. Не оставляйте ничего не сделанным или не сказанным, и выполните все, что значится в Вашем списке дел.У Вас все еще есть некоторые устаревшие идеи и привычки, которые тянут Вас назад, и сегодня они создадут конфликт между тем, какова Ваша жизнь сейчас, и тем, какой Вы ее хотите видеть через пять лет. Нет необходимости прямо сейчас принимать самое главное решение о том, как все должно быть, но Вы должны быть готовы чем-то пожертвовать, когда придет время.Очень скоро Ваш ум переориентируется на достижение цели, а сегодня отличный день для того, чтобы просто наслаждаться жизнью. Хотя Вы уже имеете четкое представление о том, в каком направлении хотите двигаться, кого узнать поближе или что изменить в своей жизни, не пытайтесь поскорее это сделать. Сейчас лучше приберечь свой энтузиазм для другого раза.Кто-то из близких Вам людей сейчас проходит через переходный этап, и эмоции могут быть очень бурными, поэтому постарайтесь дать этим людям больше пространства, чтобы они во всем разобрались. Кроме того, в Вашей жизни сейчас очень много неуправляемой энергии, поэтому постарайтесь избегать любых конфликтов, которые Вам совершенно точно не нужны.

Гороскоп на 18 августа 2019 Водолей

В некоторые дни (как, например, сегодня) Вы можете сами выбирать себе настроение. Если Вы готовы активно участвовать в общем деле, начинайте это делать, и очень скоро необходимая для этого энергия появится сама собой. Кроме того, если Вы пораньше возьметесь за работу, то сможете отвлечься от личных волнений и сразу броситься в бой.



Гороскоп на 18 августа 2019 Рыбы

Новые знакомства будут возникать в самые неожиданные моменты. Обычные места, в которые Вы часто ходите, популярны среди других людей, так что будьте готовы к внезапным встречам. Постарайтесь не слишком глубоко погружаться в собственные мысли — очень важно сохранять открытость для общения с людьми и новых знакомств.