Гороскоп на 23 августа 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 30 августа 2019 года в 13:37. По лунному календарю ближайшее полнолуние 14 сентября в 07:32.

Фаза Луны 23 августа 2019 года - убывающая Луна.

Лунный день сегодня 23.08.2019 - 22-23 лунный день.

Луна в знаке зодиака 23.08.2019 - Луна в Тельце.





Гороскоп на 23 августа 2019 Овен

Знаете что? Вашей душе пища необходима так же, как и Вашему телу. Поэтому выйдите из дома и обогащайтесь духовно. Сделайте нечто, что восстановит Вашу связь с жизненно важной первичной природой и напомнит Вам, чем Вы действительно дорожите. Это может быть и прогулка по лесу, и просто время, проведенное с семьей.

Если бы Вы были цветом, то однозначно сочно-желтым. Сейчас, пока Вы в струе, Вы способны справиться практически со всем, где необходимы эмпирические знания. Поэтому если на Вашем пути возникнет некий представитель оранжевого, Вы более чем готовы его разбавить.Прислушайтесь к своему телу. Оно знает гораздо больше, чем Вы могли бы подумать. Что-то болит или ноет? Определенная еда нагоняет на Вас дремоту? Возможно, Вам стоит обращать гораздо больше внимания на эти знаки и сигналы. Ваше тело, как и любой другой сложный прекрасно отлаженный образец инженерной мысли, нуждается в любви и нежной заботе, не говоря уже о сознательном уходе.Примерно раз в году Вселенная дарит нам удивительный день, не похожий на все остальные. Сегодня, пожалуй, один из них. Все самое лучшее будет преподнесено Вам на блюдечке с голубой каемочкой. И что Вы будете со всем этим делать? Решать, конечно, Вам, но звезды советуют хвататься за каждый предоставляемый судьбой шанс и брать от жизни все самое лучшее.Кто-то из родственников или соседей, обычно не нуждающийся в помощи, сегодня может Вас о ней попросить. Вы же будете так впечатлены недавними событиями, что помочь будет в радость. Только не забудьте о своих планах на сегодняшний вечер, которые осуществятся самым что ни на есть лучшим образом.Вы целый день будете только то и делать, что приводить в порядок, мыть и полировать свой автомобиль. Или же, возможно, Вы часами можете перешивать пуговицы на одежде или склеивать разбитую вазу. Неважно, какой мелкой работой Вы занимаетесь, но Вы посвятите ей все свободное время.Когда дело доходит до эффектных проявлений чувств, Вы знаете, что в отношениях Вы обычно больше отдаете, чем получаете. Но сейчас Ваш любимый человек решил, что Вам пора испытать на себе, каково это, когда Вы утопаете во внимании и любви. Предполагается, что это будет сюрпризом, так что постарайтесь не выдавать своей осведомленности о том, что Вас ожидает.В последнее время все деловые вопросы решались легко. Не будет преувеличением сказать, что лучше не могло и быть. Но Вас ожидают еще более приятные события, если только в это можно поверить. И если удача снова Вам улыбнется, почему бы не поделиться богатством с другими? Речь не идет об основании благотворительного фонда, но пригласить кого-нибудь на торжественный обед — как раз то, что нужно.Некоторые сплетни просто смешно слышать — настолько смешно, что Вы можете задуматься о том, чтобы придумать какую-нибудь небылицу и рассказать ее в ответ своему собеседнику. Но что-то из рассказанного может непосредственно касаться Вас, например, затронуть человека, к которому Вы чувствуете симпатию, но стараетесь этого не показывать.Если Вы одиноки, то впереди Вас ждет непростой путь. Человек, от которого Вы в последнюю очередь ожидали желания поделиться с Вами своими секретами, именно это и сделает. Вы пытались убедить себя, что чувства, которые Вы испытываете, неправильны, однако сейчас придется признать, что они настоящие. Впрочем, если как следует подумать, разве можно в этом кого-то винить?

Гороскоп на 23 августа 2019 Водолей

Обычно Вы больше беспокоитесь о своем доме и семье, чем о чем-либо, происходящем в окружающем мире. Однако сегодня Вы будете думать только об одном: как бы дать понять вышестоящим людям, что Вы отлично умеете делать свою работу. К счастью, в последнее время Вы так упорно трудились, что даже не учитывая Вашу нынешнюю активную деятельность, начальство уже заметило и оценило Ваши усилия.



Гороскоп на 23 августа 2019 Рыбы

В течение всей жизни одним из главных Ваших приоритетов было стремление приносить радость любимым людям, но сегодня Вам стоит выделить время на себя. Есть некоторые личные вопросы, которым необходимо уделить внимание и восстановить баланс — это нелегко, но если другие люди справляются с этим, то и Вы сможете. Как насчет того, чтобы поделиться своей тайной с окружающими?