Гороскоп на 26 августа 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 30 августа 2019 года в 13:37. По лунному календарю ближайшее полнолуние 14 сентября в 07:32.

Фаза Луны 26 августа 2019 года - убывающая Луна.

Лунный день сегодня 26.08.2019 - 25 лунный день.

Луна в знаке зодиака 26.08.2019 - Луна в Раке.





Гороскоп на 26 августа 2019 Овен

Сегодня вы почувствуете себя очень одиноко. Даже если ваша половинка будет рядом с вами. В этот день, как ни обидно, вам придется узнать или вспомнить, что такое одиночество вдвоем. Впрочем, это не так плохо: уже завтра оно закончится, и вы сможете вздохнуть с облегчением.

Вы устали сидеть на собачьей вахте в ожидании чуда. Вам хочется чуда прямо сейчас – или никогда. Дайте это понять своей второй половинке. Возможно, это внесёт ясность в ваши отношения и поможет прийти к обоюдному согласию. Во всяком случае, все точки над i вы расставите.Одна голова — хорошо, а две — еще лучше. Сегодня будет нелишне обратиться за помощью к экспертам. Можно даже не лично — полезны будут разного рода умные книжки, авторитетные справочники и статьи грамотных специалистов – постараетесь действовать, руководствуясь их советами. Однако помните о том, что универсальных советов не бывает.Вы никак не можете прийти к компромиссу? Попробуйте предпринять еще одну попытку — сегодня вполне может и получиться. Светила утверждают, что и овцы будут целы, и волки сыты.Сегодня вам предстоит расширить поле своей компетенции, причем не на словах, а всерьез занявшись делом самообразования. Иначе нынешних проблем вам не решить.Сегодняшний день будет для вас очень плодотворным, но вам придется поработать над собой. Педантизм - штука неплохая, но не позволяйте ему переходить в мелочность. Постарайтесь видеть картину происходящего в целом.Вы заметили, что, как только наступает хоть малейшая передышка на работе, вы сразу же словно падаете духом? Сейчас для вас очень важно постоянно ощущать движение вперед, не стоять на месте, поэтому можете прорабатывать сразу же несколько вариантов продвижения по карьерной лестнице.Для того чтобы сегодня вы успешно справились со всеми делами, намеченными вами на день, составьте список первоочередных задач. Как можно четче спланируйте своё время и постарайтесь не отклоняться от графика. Приучив себя к порядку, вы сможете действовать более оперативно.Плохое самочувствие заставит вас работать на пределе сил и возможностей. Но если вы переборете сейчас свое болезненное состояние, не покидая при этом свой пост, то вскоре поймете, что ваши мучения были не напрасны, ведь вы рисковали пропустить очень важное событие.Ваши эмоции сегодня будут первейшим из ваших врагов. Ни в коем случае не позволяйте им завладеть собой. Нынче вам целый день придется говорить себе "Спокойно" и глубоко дышать, хоть это и вредно.

Гороскоп на 26 августа 2019 Водолей

Сегодня удачный день, чтобы одним махом разобраться с немалым количеством отложенных до лучших времен дел. Если же вечером, в порядке отдохновения от трудов праведных, вам захочется осчастливить кого-нибудь своим присутствием - не сомневайтесь, вас будут рады видеть.



Гороскоп на 26 августа 2019 Рыбы

Сегодня вас ждет какая-то большая и светлая радость в области вашей личной жизни. Специально ее будут готовить для вас или же она окажется нечаянной – звездам неизвестно, однако в том, что она будет, сомнений нет. Только не пропустите ее, разглядите, заметьте!