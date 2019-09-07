Гороскоп на 7 сентября 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 28 сентября 2019 года в 21:26. По лунному календарю ближайшее полнолуние 14 сентября в 07:32.

Фаза Луны 7 сентября 2019 года - растущая Луна.

Лунный день сегодня 07.09.2019 - 8-9 лунный день.

Луна в знаке зодиака 07.09.2019 - Луна в Стрельце.





Гороскоп на 7 сентября 2019 Овен

Сегодня судьба даст вам понять, что с какими-то комплексами, связанными с вашей уверенностью в ваших карьерных делах, пора прощаться (если вы не сделали этого раньше). На горизонте уже виднеются заманчивые перспективы. А во второй половине дня вам предстоит принятие очень важного решения. Созовите семейный совет, вам нужно чувствовать единение с близкими.

Сегодня у вас явно не самое лучшее настроение, какое может быть. Такое впечатление, что вы опять чем-то недовольны. Вам снова покажется, что удача обходит вас стороной, но стоит приглядеться повнимательнее, ведь отсутствие плохих новостей – это уже удача!Сегодня может произойти непредвиденные изменения в вашей деятельности. Возможно, что ваша работа станет более творческой и разнообразной. А вот отношения с коллегами радовать вас не будут, и неудачи в общении и доверии могут больно ударить по вашему самолюбию.Сейчас вы слишком устали, чтобы продолжать борьбу за место под солнцем. Возьмите себе хоть несколько дней передышки, иначе вы сломаетесь на финишной прямой, когда вам точно нельзя будет останавливаться. Также остерегайтесь сплетников, поддерживайте со всеми хорошие отношения.Вы готовы принять вину на себя, даже если вы и не виноваты в неудаче какого-либо дела. Более того, вы склонны пытаться сделать это еще до того, как прозвучит вопрос «кто виноват?». Не торопитесь, скорее всего, ваша жертвенность и не понадобится.Вопросы карьеры нынче решению поддаваться не будут — нечего и пытаться, только испортите все. Вам в голову будут приходить идеи, от реализации которых следует держаться подальше.День обещает быть весьма конфликтным и напряженным. Хотя вам удавалось справиться и не с такими трудностями - прорветесь.Сегодня стоит побольше времени уделить сну. Вряд ли в течение грядущей недели вам представится подобного рода возможность: вам придется работать по 14 часов в сутки, а остальное время думать, что еще надо сделать в срочном порядке. Наслаждайтесь блаженным затишьем.Сегодня вам не придется долго вспоминать какие-то сведения о вашей работе, которые неожиданно кому-то из ваших любимых или просто близких людей понадобится. Постарайтесь однако, чтобы выяснением этих сведений на этот день разговоры о работе и ограничились.Вы родной город хорошо знаете? Если да, то наверняка сообразите, куда лучше пойти погулять. Если нет - то необходимо его срочно исследовать. Весь!

Гороскоп на 7 сентября 2019 Водолей

Сегодня вас посетит феноменальное количество ценных мыслей и гениальных идей. Некоторые из них, пожалуй, имеет смысл записать - вдруг в будущем пригодятся.



Гороскоп на 7 сентября 2019 Рыбы

Дух сотрудничества обычно облегчает жизнь, ваш случай - не исключение. Вовлеките домашних во что-нибудь типа соревнования - и вам не придется более тащить на себе весь груз.