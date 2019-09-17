Гороскоп на 17 сентября 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 28 сентября 2019 года в 21:26. По лунному календарю ближайшее полнолуние 14 октября в 00:07.

Фаза Луны 17 сентября 2019 года - убывающая Луна.

Лунный день сегодня 17.09.2019 - 18-19 лунный день.

Луна в знаке зодиака 17.09.2019 - Луна в Овне.





Гороскоп на 17 сентября 2019 Овен

Не думайте о работе - делайте ее. Звезды отнюдь не призывают вас к тому, чтобы вы отключили от рабочего процесса мозги, но предостерегают от напрасной потери времени.





Не бегите от рутины, вам от неё все равно никуда не деться. Помните, что именно она помогает вам держаться на плаву, когда вдруг почва начинает уходить у вас из-под ног. Не слушайте никого, кто сегодня вам будет говорить о необходимости перемен - она станет очевидна тогда, когда вам это станет нужно.Нынче вы будете не слишком восприимчивы к словам окружающих, а доказать вам что-то, отличное от вашей точки зрения вообще будет невозможно. Жаль, поскольку ваше мнение, скорее всего, истиной в последней инстанции не является.Вас ожидает серьёзное и ответственное поручение, об исполнении которого вам придется отчитываться в подробностях. Не торопитесь приступать к работе — сперва обдумайте детали. Вряд ли вам после приятно будет услышать, что-де все можно было сделать гораздо лучше.Из-за постоянных поисков идеального подхода к делам, вашего вечного сомнения «а правильно ли я поступаю» и недостаточной решительности вы кажитесь окружающим и вашему шефу человеком, который никак не может понять, что же ему нужно. Если это не так, докажите всем, что они не правы.Сегодня не бойтесь защищать себя и свои права, ни в коем образе не показывайте своих расстроенных чувств или обиды, это только сыграет против вас. Представьте, что вы закованы в самую настоящую броню и вас ничто не может задеть и уж тем более пробить вашу защиту.Если вы ещё не являетесь счастливым обладателем чего-то большого и, возможно, недвижимого, нынче самое время подумать о приобретении чего-то подобного. Пусть даже для начала это будет отнюдь не поместье, а просто платяной шкаф.Сегодня вам будут чрезвычайно полезны всевозможные виды физической активности. Можете погоняться за общественным транспортом, если другие варианты вам недоступны.Вы слишком много сил отдаете работе, это положение надо бы изменить, но подобной возможностью вы в данный момент не располагаете? Оговорите свое право на личную жизнь. Сегодня, возможно, стоит даже топнуть ногой, иначе на вас так и будут кататься.Постарайтесь использовать на всю мощь ваше воображение. Это позволит вам найти ключ к большому профессиональному успеху. Ни в коем случае не останавливайтесь на половине дороги.

Гороскоп на 17 сентября 2019 Водолей

Сегодня вам может показаться, что до момента, когда исполнится ваше желание, осталось всего несколько часов, и вы постараетесь побыстрее их убить. Не стоит этого делать - мало того, что вас будет ждать жестокое разочарование, вы еще и время потеряете.



Гороскоп на 17 сентября 2019 Рыбы

Сегодня вам может стать тесно там, где вы находитесь. Возможно, это достаточная причина, чтобы, наконец, позволить себе немного развернуться, отбросив прочь опасения, что у вас ничего не получится. Разумеется не получится - пока не попробуете.