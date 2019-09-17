Гороскоп на 17 сентября 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп на 17 сентября 2019 года для всех знаков зодиака
Ближайшее новолуние: 28 сентября 2019 года в 21:26. По лунному календарю ближайшее полнолуние 14 октября в 00:07.
Фаза Луны 17 сентября 2019 года - убывающая Луна.
Лунный день сегодня 17.09.2019 - 18-19 лунный день.
Луна в знаке зодиака 17.09.2019 - Луна в Овне.
Гороскоп на 17 сентября 2019 Овен
Не думайте о работе - делайте ее. Звезды отнюдь не призывают вас к тому, чтобы вы отключили от рабочего процесса мозги, но предостерегают от напрасной потери времени.
Не бегите от рутины, вам от неё все равно никуда не деться. Помните, что именно она помогает вам держаться на плаву, когда вдруг почва начинает уходить у вас из-под ног. Не слушайте никого, кто сегодня вам будет говорить о необходимости перемен - она станет очевидна тогда, когда вам это станет нужно.
Гороскоп на 17 сентября 2019 Близнецы
Нынче вы будете не слишком восприимчивы к словам окружающих, а доказать вам что-то, отличное от вашей точки зрения вообще будет невозможно. Жаль, поскольку ваше мнение, скорее всего, истиной в последней инстанции не является.
Гороскоп на 17 сентября 2019 Рак
Вас ожидает серьёзное и ответственное поручение, об исполнении которого вам придется отчитываться в подробностях. Не торопитесь приступать к работе — сперва обдумайте детали. Вряд ли вам после приятно будет услышать, что-де все можно было сделать гораздо лучше.
Гороскоп на 17 сентября 2019 Лев
Из-за постоянных поисков идеального подхода к делам, вашего вечного сомнения «а правильно ли я поступаю» и недостаточной решительности вы кажитесь окружающим и вашему шефу человеком, который никак не может понять, что же ему нужно. Если это не так, докажите всем, что они не правы.
Гороскоп на 17 сентября 2019 Дева
Сегодня не бойтесь защищать себя и свои права, ни в коем образе не показывайте своих расстроенных чувств или обиды, это только сыграет против вас. Представьте, что вы закованы в самую настоящую броню и вас ничто не может задеть и уж тем более пробить вашу защиту.
Гороскоп на 17 сентября 2019 Весы
Если вы ещё не являетесь счастливым обладателем чего-то большого и, возможно, недвижимого, нынче самое время подумать о приобретении чего-то подобного. Пусть даже для начала это будет отнюдь не поместье, а просто платяной шкаф.
Гороскоп на 17 сентября 2019 Скорпион
Сегодня вам будут чрезвычайно полезны всевозможные виды физической активности. Можете погоняться за общественным транспортом, если другие варианты вам недоступны.
Гороскоп на 17 сентября 2019 Стрелец
Вы слишком много сил отдаете работе, это положение надо бы изменить, но подобной возможностью вы в данный момент не располагаете? Оговорите свое право на личную жизнь. Сегодня, возможно, стоит даже топнуть ногой, иначе на вас так и будут кататься.
Гороскоп на 17 сентября 2019 Козерог
Постарайтесь использовать на всю мощь ваше воображение. Это позволит вам найти ключ к большому профессиональному успеху. Ни в коем случае не останавливайтесь на половине дороги.
Гороскоп на 17 сентября 2019 Водолей
Сегодня вам может показаться, что до момента, когда исполнится ваше желание, осталось всего несколько часов, и вы постараетесь побыстрее их убить. Не стоит этого делать - мало того, что вас будет ждать жестокое разочарование, вы еще и время потеряете.
Гороскоп на 17 сентября 2019 Рыбы
Сегодня вам может стать тесно там, где вы находитесь. Возможно, это достаточная причина, чтобы, наконец, позволить себе немного развернуться, отбросив прочь опасения, что у вас ничего не получится. Разумеется не получится - пока не попробуете.