Гороскоп на 19 сентября 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 28 сентября 2019 года в 21:26. По лунному календарю ближайшее полнолуние 14 октября в 00:07.

Фаза Луны 19 сентября 2019 года - убывающая Луна.

Лунный день сегодня 19.09.2019 - 20-21 лунный день.

Луна в знаке зодиака 19.09.2019 - Луна в Тельце.





Гороскоп на 19 сентября 2019 Овен

Сегодня кто-то решит, что имеет право давать вам советы касательно того, как вам стоит работать, где и, главное, с какой целью. Если вам действительно важно и интересно то, что вы услышите, поощряйте эти попытки вас научить хорошему, если же нет – не постесняйтесь прервать собеседника.





Если ваше начальство сегодня предложит вам отправиться в деловую поездку, соглашайтесь, не раздумывая, ибо любые командировки будут для вас сейчас очень успешными и смогут принести вам неплохой доход. Ещё недавно вы были недовольным своим финансовым положением? Теперь дела пойдут на поправку!Сегодня вам следует начать намечать свои дальнейшие планы. Наконец - то вы сумеете всё сделать по - своему. Вам удастся наладить всё таким образом, что сложившийся ритм полностью будет соответствовать вашему темпу жизни. И что очень важно, вы сможете ни от кого не зависеть.В высшей степени благоприятный для общения день - ссоры и разногласия забыты, и вас снова уважают за ваши ценные качества. Но постарайтесь вынести урок из этой ситуации: возможно, второй раз не так всё просто забудется.Не торопитесь в тот день принимать важные и ответственные решения. Они, скорее всего, окажутся ошибочными и приедут к неприятным следствиям для вас, ваших коллег и сотрудников. Может быть, стоит расслабиться, отдохнуть и в подобном состоянии взвесить все за и против?Сегодня особенно суматошный день ожидается у работающих в сфере связей с общественностью, а также компьютерных технологий. Придется приложить массу усилий для того, чтобы как-то стабилизировать ситуацию, которая с каждой минутой будет становиться всё более и более накаленной.Пока что вам лучше на время забыть про бремя лидерства и груз ответственности, который оно обязывает взять на себя. Сейчас для вас самый оптимальный вариант - поработать под руководством умелого шефа и привести в порядок те дела, которые вам никак не давались.Все далеко не так просто, как вам может показаться сегодня. Не стоит делить палитру событий на черное и белое - обычно она состоит исключительно из оттенков серого цвета.Если у вас испортились отношения с близким и дорогим вам человеком, то, желая их восстановить, сделайте первый шаг. Возможно, неправ был он, но что это меняет? Вы, на самом деле, так похожи...Сегодня вы можете позволить себе не заботиться о том, что за погром вы оставляете после себя. Вас будет оправдывать великая цель, несясь к которой вы и будете сворачивать все на своем пути. Однако, есть во всем этом и негативный момент. Если цель все-таки не будет достигнута, вас уж точно заставят прибраться.

Гороскоп на 19 сентября 2019 Водолей

Сегодня вы можете почувствовать недостаток сил, как физических, так и душевных. Последнее опаснее, потому постарайтесь по возможности избегать общества излишне эмоциональных людей.



Гороскоп на 19 сентября 2019 Рыбы

То болото, по которому вы до сих пор топали, становится симпатичной такой речушкой с твердыми берегами. Вылезайте, обсушитесь, а то вдруг впереди опять болото?