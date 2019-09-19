Гороскоп на 19 сентября 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп на 19 сентября 2019 года для всех знаков зодиака
Ближайшее новолуние: 28 сентября 2019 года в 21:26. По лунному календарю ближайшее полнолуние 14 октября в 00:07.
Фаза Луны 19 сентября 2019 года - убывающая Луна.
Лунный день сегодня 19.09.2019 - 20-21 лунный день.
Луна в знаке зодиака 19.09.2019 - Луна в Тельце.
Гороскоп на 19 сентября 2019 Овен
Сегодня кто-то решит, что имеет право давать вам советы касательно того, как вам стоит работать, где и, главное, с какой целью. Если вам действительно важно и интересно то, что вы услышите, поощряйте эти попытки вас научить хорошему, если же нет – не постесняйтесь прервать собеседника.
Если ваше начальство сегодня предложит вам отправиться в деловую поездку, соглашайтесь, не раздумывая, ибо любые командировки будут для вас сейчас очень успешными и смогут принести вам неплохой доход. Ещё недавно вы были недовольным своим финансовым положением? Теперь дела пойдут на поправку!
Гороскоп на 19 сентября 2019 Близнецы
Сегодня вам следует начать намечать свои дальнейшие планы. Наконец - то вы сумеете всё сделать по - своему. Вам удастся наладить всё таким образом, что сложившийся ритм полностью будет соответствовать вашему темпу жизни. И что очень важно, вы сможете ни от кого не зависеть.
Гороскоп на 19 сентября 2019 Рак
В высшей степени благоприятный для общения день - ссоры и разногласия забыты, и вас снова уважают за ваши ценные качества. Но постарайтесь вынести урок из этой ситуации: возможно, второй раз не так всё просто забудется.
Гороскоп на 19 сентября 2019 Лев
Не торопитесь в тот день принимать важные и ответственные решения. Они, скорее всего, окажутся ошибочными и приедут к неприятным следствиям для вас, ваших коллег и сотрудников. Может быть, стоит расслабиться, отдохнуть и в подобном состоянии взвесить все за и против?
Гороскоп на 19 сентября 2019 Дева
Сегодня особенно суматошный день ожидается у работающих в сфере связей с общественностью, а также компьютерных технологий. Придется приложить массу усилий для того, чтобы как-то стабилизировать ситуацию, которая с каждой минутой будет становиться всё более и более накаленной.
Гороскоп на 19 сентября 2019 Весы
Пока что вам лучше на время забыть про бремя лидерства и груз ответственности, который оно обязывает взять на себя. Сейчас для вас самый оптимальный вариант - поработать под руководством умелого шефа и привести в порядок те дела, которые вам никак не давались.
Гороскоп на 19 сентября 2019 Скорпион
Все далеко не так просто, как вам может показаться сегодня. Не стоит делить палитру событий на черное и белое - обычно она состоит исключительно из оттенков серого цвета.
Гороскоп на 19 сентября 2019 Стрелец
Если у вас испортились отношения с близким и дорогим вам человеком, то, желая их восстановить, сделайте первый шаг. Возможно, неправ был он, но что это меняет? Вы, на самом деле, так похожи...
Гороскоп на 19 сентября 2019 Козерог
Сегодня вы можете позволить себе не заботиться о том, что за погром вы оставляете после себя. Вас будет оправдывать великая цель, несясь к которой вы и будете сворачивать все на своем пути. Однако, есть во всем этом и негативный момент. Если цель все-таки не будет достигнута, вас уж точно заставят прибраться.
Гороскоп на 19 сентября 2019 Водолей
Сегодня вы можете почувствовать недостаток сил, как физических, так и душевных. Последнее опаснее, потому постарайтесь по возможности избегать общества излишне эмоциональных людей.
Гороскоп на 19 сентября 2019 Рыбы
То болото, по которому вы до сих пор топали, становится симпатичной такой речушкой с твердыми берегами. Вылезайте, обсушитесь, а то вдруг впереди опять болото?