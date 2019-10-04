Любовный гороскоп на сегодня 4 октября 2019 года для всех знаков зодиака



Любовный гороскоп на 4 октября 2019 Овен

Сегодня вашему любимому человеку не придется долго объяснять вам, что именно следует делать дальше, как себя вести и что предпринимать, поскольку вы будете более чем самостоятельны в данном вопросе. Постарайтесь однако не пренебрегать его советами – на всякий случай.





Любовный гороскоп на 4 октября 2019 Телец

Сегодня вашему любимому человеку можно будет позавидовать! Вы окажетесь идеальной половинкой: будете угадывать его желания, реагировать на его фразы и поступки совсем так, как он хочет или как это ему было бы приятно, да и вообще целиком и полностью соответствовать званию Идеала.





Сегодня вашему любимому человеку очень понадобятся ваша помощь и поддержка, причем не столько физическая, сколько моральная. Будьте рядом. Помогите словом, улыбкой, взглядом, ласковым прикосновением. Пусть все это станет залогом вашего долгого совместного будущего.Ваша половинка волнуется за вас, даже если это не заметно со стороны. Поэтому постарайтесь лишний раз не нарушать её хрупкую нервную организацию и подробно отчитывайтесь о каждом своем шаге и решении. Благодаря этому она почувствует, что вы ей доверяете и вам не всё равно, что она чувствует.Наслаждайтесь свалившейся на вас свободой, однако не увлекайтесь - она может раздавить вас своей тяжестью. Будьте благоразумны и терпеливы. Скоро вы найдёте себе увлекательное занятие и подходящего партнёра.Обратите внимание на человека, который давно в вас влюблен. Может быть, стоит его одарить не только вежливой улыбкой, но и чем-то большим? Если он действительно стоит ваших теплых чувств, вы поймете это именно сегодня, а значит, этот день можно будет считать Днем Рождения новой любви.Сегодня для вас очень важно развеселить вашего любимого человека, заставить его улыбнуться вашей шутке, анекдоту, намеку или подколу. Если это получится – можете смело считать себя самым настоящим победителем. Если же нет – что ж, вам есть к чему стремиться.Каким бы большим ни был город, в котором вы живете, это все равно не исключает возможности случайной нежелательной встречи, особенно в этот день. Поэтому если у вас больше, чем один любимый человек на данный момент, лучше в его обществе на улицу не выходить во избежание встречи со вторым.В этот день ваша душа будет жаждать творчества, творческой реализации и благодарных зрителей или слушателей, которые всё это оценят. В роли таковых может выступить ваш любимый человек, однако если плоды вашей фантазии будут ему не по нраву, терпения ему хватит ненадолго.Наметьте на сегодня чёткую линию поведения и следуйте ей, несмотря ни на что. Обстоятельства могут вас заставить поменять точку зрения, однако спонтанно принимать решения не стоит. В противном случае, ваши отношения с вашим любимым человеком могут осложниться и даже вылиться в довольно неприятный конфликт.

Любовный гороскоп на 4 октября 2019 Водолей

Сегодня ваш любимый человек будет довольно-таки медлительным, что вас будет несколько раздражать. Вы постоянно будете стараться ускорить его, подстегнуть, подогнать, но все это окажется бесполезным, поэтому просто не тратьте на это силы. Постарайтесь смириться с его темпом.



Любовный гороскоп на 4 октября 2019 Рыбы

Быть может, вы поставили не на ту лошадь? Проблема явно не в том, как вы что-то сделали - тут все в полном порядке. Вы просто не к тому объекту усилия прикладываете.