Любовный гороскоп на сегодня 4 октября 2019 года для всех знаков зодиака
Любовный гороскоп на сегодня 4 октября 2019 года для всех знаков зодиака
Любовный гороскоп на 4 октября 2019 Овен
Сегодня вашему любимому человеку не придется долго объяснять вам, что именно следует делать дальше, как себя вести и что предпринимать, поскольку вы будете более чем самостоятельны в данном вопросе. Постарайтесь однако не пренебрегать его советами – на всякий случай.
Любовный гороскоп на 4 октября 2019 Телец
Сегодня вашему любимому человеку можно будет позавидовать! Вы окажетесь идеальной половинкой: будете угадывать его желания, реагировать на его фразы и поступки совсем так, как он хочет или как это ему было бы приятно, да и вообще целиком и полностью соответствовать званию Идеала.
Сегодня вашему любимому человеку очень понадобятся ваша помощь и поддержка, причем не столько физическая, сколько моральная. Будьте рядом. Помогите словом, улыбкой, взглядом, ласковым прикосновением. Пусть все это станет залогом вашего долгого совместного будущего.
Любовный гороскоп на 4 октября 2019 Рак
Ваша половинка волнуется за вас, даже если это не заметно со стороны. Поэтому постарайтесь лишний раз не нарушать её хрупкую нервную организацию и подробно отчитывайтесь о каждом своем шаге и решении. Благодаря этому она почувствует, что вы ей доверяете и вам не всё равно, что она чувствует.
Любовный гороскоп на 4 октября 2019 Лев
Наслаждайтесь свалившейся на вас свободой, однако не увлекайтесь - она может раздавить вас своей тяжестью. Будьте благоразумны и терпеливы. Скоро вы найдёте себе увлекательное занятие и подходящего партнёра.
Любовный гороскоп на 4 октября 2019 Дева
Обратите внимание на человека, который давно в вас влюблен. Может быть, стоит его одарить не только вежливой улыбкой, но и чем-то большим? Если он действительно стоит ваших теплых чувств, вы поймете это именно сегодня, а значит, этот день можно будет считать Днем Рождения новой любви.
Любовный гороскоп на 4 октября 2019 Весы
Сегодня для вас очень важно развеселить вашего любимого человека, заставить его улыбнуться вашей шутке, анекдоту, намеку или подколу. Если это получится – можете смело считать себя самым настоящим победителем. Если же нет – что ж, вам есть к чему стремиться.
Любовный гороскоп на 4 октября 2019 Скорпион
Каким бы большим ни был город, в котором вы живете, это все равно не исключает возможности случайной нежелательной встречи, особенно в этот день. Поэтому если у вас больше, чем один любимый человек на данный момент, лучше в его обществе на улицу не выходить во избежание встречи со вторым.
Любовный гороскоп на 4 октября 2019 Стрелец
В этот день ваша душа будет жаждать творчества, творческой реализации и благодарных зрителей или слушателей, которые всё это оценят. В роли таковых может выступить ваш любимый человек, однако если плоды вашей фантазии будут ему не по нраву, терпения ему хватит ненадолго.
Любовный гороскоп на 4 октября 2019 Козерог
Наметьте на сегодня чёткую линию поведения и следуйте ей, несмотря ни на что. Обстоятельства могут вас заставить поменять точку зрения, однако спонтанно принимать решения не стоит. В противном случае, ваши отношения с вашим любимым человеком могут осложниться и даже вылиться в довольно неприятный конфликт.
Любовный гороскоп на 4 октября 2019 Водолей
Сегодня ваш любимый человек будет довольно-таки медлительным, что вас будет несколько раздражать. Вы постоянно будете стараться ускорить его, подстегнуть, подогнать, но все это окажется бесполезным, поэтому просто не тратьте на это силы. Постарайтесь смириться с его темпом.
Любовный гороскоп на 4 октября 2019 Рыбы
Быть может, вы поставили не на ту лошадь? Проблема явно не в том, как вы что-то сделали - тут все в полном порядке. Вы просто не к тому объекту усилия прикладываете.