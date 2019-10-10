Гороскоп на 10 октября 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 28 октября 2019 года в 06:38. По лунному календарю ближайшее полнолуние 14 октября в 00:07.

Фаза Луны 10 октября 2019 года - растущая Луна.

Лунный день сегодня 10.10.2019 - 12-13 лунный день.

Луна в знаке зодиака 10.10.2019 - Луна в Рыбах.





Гороскоп на 10 октября 2019 Овен

Будучи уверены в собственной правоте, вы сегодня можете натворить рекордное количество глупостей. Прислушайтесь к советам окружающих, возможно, они окажутся не такими уж дурацкими.





Если не можете позволить себе роскоши провести этот день в путешествии, постарайтесь хоть на пару часов сменить обстановку. Душа ваша нынче будет сгорать от жажды новых впечатлений.Кто-то, сам того не осознавая, усложняет вашу жизнь. Говорить ему об этом бесполезно - обидится и будет усложнять сознательно. Лучше вежливо намекнуть, что вы были бы очень благодарны, если бы означенная особа занялась тем-то.Сегодня вам нигде не стоит появляться без предупреждения, ибо вы можете оказаться перед закрытыми дверями. Нынче в вас проснется способность и желание усиленно мыслить.Этот день целиком и полностью принадлежит вам. Сегодня вы будете на коне и с такой лёгкостью решите все вопросы, что сами будете удивлены. Скорее всего, благодаря вашему успеху вам удастся освободиться пораньше, поэтому образовавшееся свободное время проведите вместе с теми, кто вам дорог.В этот день звезды не рекомендуют вам проводить слишком много времени на солнце. По той или иной причине, это светило будет мешать вашей активной работе и настраивать отнюдь не на рабочий лад. Поэтому пасмурная погода и задернутые шторы окажутся вам только на руку.Вам сегодня будет очень трудно решиться на откровенный разговор с вашим начальством, хотя необходимость в этом давно уже назрела. Так или иначе, сделать это все же придется, поэтому выпейте успокоительного, вдохните глубоко – и стучитесь в заветный кабинет.Ваша удача в ваших руках, так что сделайте всё так, чтобы потом вы смогли собой гордиться. Сегодня следует руководствоваться в действиях своей интуицией закалённого в трудовых буднях человека. Кроме этого, не забудьте о поддержании дружеских отношений с коллегами.Посоветуйтесь сегодня с человеком, который является для вас авторитетом, касательно тех трудовых вопросов, которые вас давно волновали. Скорее всего, вам дадут необходимый совет, который значительно облегчит вашу судьбу и упростит жизнь в коллективе в будущем.Контролируйте свои эмоции: они сегодня могут здорово вам помешать, повлияв на очень ответственное решение. Не позволяйте им руководить вашими действиями, ведь тогда вы сможет допустить такое количество ошибок, что потом придется положить немало сил, чтобы вернуть все в прежнее состояние.

Гороскоп на 10 октября 2019 Водолей

Сегодня все в ваших руках. Не дайте мелким трудностям испортить ваше прекрасное настроение, ведь в этот день вы справитесь с любыми поручениями начальства, какими бы сложными и невыполнимыми они не казались. А от хорошо выполненной работы мир вокруг будет казаться вам ещё лучше!



Гороскоп на 10 октября 2019 Рыбы

Сегодня особо большое значение будет иметь ваш внешний вид. Пусть в душе вы трясетесь, как заячий хвост - наденьте маску спокойной самоуверенности, и вас никто не поймает за руку.