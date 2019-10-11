Гороскоп на 11 октября 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 28 октября 2019 года в 06:38. По лунному календарю ближайшее полнолуние 14 октября в 00:07.

Фаза Луны 11 октября 2019 года - растущая Луна.

Лунный день сегодня 11.10.2019 - 13-14 лунный день.

Луна в знаке зодиака 11.10.2019 - Луна в Рыбах.





Гороскоп на 11 октября 2019 Овен

Несмотря на то, что настроение сегодня будет совершенно нерабочее, не тратьте попусту драгоценное время, это может очень негативно отразиться на вашей карьере.





Сегодняшний день ознаменуется приступом бурной деятельности, в которую будет вовлечен каждый, кто будет иметь несчастье попасться вам на глаза. Вы рискуете переутомиться.Если мечта и реальность чрезмерно далеки друг от друга, можно, конечно, и расстроиться. Однако лучше будет если вы предпримете минимальные усилия к исполнению своих мечтаний.Внимательно присмотритесь к тому, чем заняты окружающие, прежде чем кидаться им на помощь. Вам следует экономнее расходовать свою энергию - сегодня ее будет не слишком много.Пересмотрите свои планы на ближайшее время, возможно, вы заметите ошибку, в них вкравшуюся, и еще успеете ее исправить. Не берите на себя ответственности за чужие действия сегодня, даже если полностью доверяете этому человеку.Не спешите сегодня привлекать к себе и своей работе внимание ваших сослуживцев: вряд ли такая ваша затея окончится чем-то хорошим как для вас, так и для них. Да и вашему с ними общему делу придется несладко. Постарайтесь сдерживать себя по мере возможности.Сегодня удачный день для завершения начатых дел, особенно тех, закончить которые никак не удавалось. Вдохновение и прилив жизненной энергии станут вашими лучшими помощниками. Тем более что даже звезды советуют не расслабляться.Не торопитесь сегодня делать выводы касательно завершенности и гениальности вашей работы. Начальнику все равно виднее: «жираф большой...». Поэтому пока шеф не даст добро, с работы не уходите и не расслабляйтесь: напрячься потом будет куда сложнее.Не спешите сегодня давать обещания своим друзьям встретиться с ними после работы. Высока вероятность того, что у вас появятся неотложные дела, и встречу придётся перенести. А что касается рабочего дня, то он обещает быть насыщенным, но не особо трудным.Нынче было бы неплохо потренировать мозги — как бы они не застоялись. Попробуйте решить шахматную задачу, поищите в Сети головоломки, почитайте умную книжку. Труд рутинного характера опасен для здоровья, нужны профилактические меры!

Гороскоп на 11 октября 2019 Водолей

Хороший день для начала работы над новыми проектами, а также для проработки трудового плана. Будьте убедительны в своих доводах, и вы сумеете наладить полезные, можно даже сказать, бесценные связи и воспользоваться возможностями, которые обеспечат вам и вашей фирме процветание.



Гороскоп на 11 октября 2019 Рыбы

Сегодня вам следует быть особо внимательным при оформлении финансовой документации: проверяйте всё тщательно, не торопитесь. Сегодня важнее не скорость выполнения работы, а качество сделанных поручений, тем более, когда от ваших действий зависит благополучие других людей.