Гороскоп на 12 октября 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 28 октября 2019 года в 06:38. По лунному календарю ближайшее полнолуние 14 октября в 00:07.

Фаза Луны 12 октября 2019 года - растущая Луна.

Лунный день сегодня 12.10.2019 - 14-15 лунный день.

Луна в знаке зодиака 12.10.2019 - Луна в Овне.





Гороскоп на 12 октября 2019 Овен

Сегодня ваш начальник никоим образом не напомнит вам о своем существовании, за что не забудьте его мысленно поблагодарить. Главное не вслух и как-нибудь так, чтоб он об этой мысли не узнал никогда, иначе он может не понять шутки и значительно испортить вам следующие выходные.





Правила для того и пишут, чтобы их нарушать. Сегодня можете особенно не стесняться, если писаное слово попытается преградить вам дорогу. Хотя, конечно, иногда следует поинтересоваться, какая мера ответственности предполагается за подобную смелость.Сегодня вы будете особенно легко поддаваться на провокации, что может вылиться в перманентную ссору со всеми вместе и с каждым в отдельности. Постарайтесь отнестись к происходящему с долей юмора, это, пожалуй, лучшее средство от плохого настроения.Свежесть вашего подхода к набившим оскомину проблемам сегодня будет поражать самое смелое воображение. Единственным ограничением могут стать ваши силы - их будет немного.Можете рассчитывать на помощь, тем более что сегодня она вам наверняка понадобится. Правда, придет она не сразу, а лишь тогда, когда вам надоест ее ждать.Ваше обаяние сегодня откроет вам доступ в любые сферы, стоит только пожелать. Так что, если у вас есть настоятельная необходимость кого-то очаровать - нынешний день для этого идеален.У вас появится прекрасный шанс снять с себя какую-то часть своей работы и освободить вечер для более приятных дел. Высока вероятность того, что вам поступят предложения сотрудничества с теми фирмами, которых бы вы хотели видеть своим компаньонами.Возможно, вы получите приятное известие, которое в этот хмурый день очень сильно поднимет вам настроение. Тогда и тонуса для работы прибавится, и желания покорять новые вершины. И старайтесь сегодня не опаздывать на важную встречу.Сегодня только скорость вашей реакции и ваша интуиция помогут вам избежать проблем с работой, которые вполне могут возникнуть несмотря на то, что день является выходным. Главное – довериться себе, поверить в свои силы и не останавливаться ни перед какими препятствиями.Вам пора бы уже научиться сокращать время на выполнение типовых операций. Попытайтесь свести к автоматическим все действия, которые вы выполняете по нескольку раз на дню. Возможно, для этого вам понадобится освоить несколько дополнительных компьютерных программ, но зато дела будут делаться быстрее.

Гороскоп на 12 октября 2019 Водолей

Что бы вы ни делали на службе, и каких бы титанических усилий ни предпринимали, ваши старания, словно повинуясь какому-то злому року, полетят в тартарары. Не стоит винить во всём себя, вы сделали всё, что могли, лучше отдохните в свой законный выходной день и подумайте обо всём завтра.



Гороскоп на 12 октября 2019 Рыбы

В этот день вам нужно стараться не показывать другим своё недовольство, даже если оно своевременно и справедливо. Не спешите ссориться, хотя бы потому, что эти люди могут вам помочь в будущем, будьте немножко хитрее, чем вы есть, иногда это просто вынужденная мера.