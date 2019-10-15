Гороскоп на 15 октября 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 28 октября 2019 года в 06:38. По лунному календарю ближайшее полнолуние 12 ноября в 16:34.

Фаза Луны 15 октября 2019 года - убывающая Луна.

Лунный день сегодня 15.10.2019 - 17-18 лунный день.

Луна в знаке зодиака 15.10.2019 - Луна в Тельце.





Гороскоп на 15 октября 2019 Овен

Для секретарей и офис-менеджеров наступают жаркие деньки. Если вы принадлежите к этому разряду, готовьтесь — вас будут гонять в хвост и в гриву. Если бог миловал — проявите милосердие, не мучьте секретарей и офис-менеджеров без надобности.





Ваша профессиональная активность будет сегодня несколько ниже, чем обычно, и дело тут вовсе не в отсутствии желания работать, а в элементарной усталости. Лучше бы взять выходной.Удачный день для важных встреч в неделовой обстановке. Можно очень продуктивно попить с партнерами или коллегами пива, между делом подписывая бумаги или обсуждая новые проекты. Это доставит вам всем удовольствие и благоприятно отразится на общем деле.Если у вас вдруг возникли какие-то сомнения, что у вас в расчеты вкралась ошибка, не поленитесь проверить все ещё раз, иначе и дальше руководствуясь ложными данными, вы рискуете так запутаться, что потом возникнет масса проблем, а вам это совсем не нужно, ведь так?Сегодня вас будет очень утомлять однообразие, монотонная работа заберет у вас последний заряд положительных эмоций. Сохранить хотя бы долю позитивного взгляда на жизнь вам поможет какое-либо внерабочее занятие, помогающее вам отвлечься от рутины.Сегодня чудесный день для того, чтобы дать себе отдохнуть. Неужто вы этого не заслужили? Работа не ждет? Ерунда, не бывает таких дел, которые нельзя было бы отложить или сделать без вас. Попробуйте, сегодня должно получиться.Сегодняшний день принесет вам массу сюрпризов - не сомневайтесь, воспользуйтесь каждым из них без малейших колебаний. Не каждый день судьба бывает столь внимательна к вам.Телефон - великая вещь, ибо позволяет исполнить долг вежливости по отношению к друзьям, знакомым, любимым и не очень родственникам и т.д. и т.п., не отрываясь от уютного кресла/дивана. Припомните, не надо ли кому-нибудь позвонить?Если вас спрашивают "Как дела?", еще не значит, что надо немедленно и со всей обстоятельностью начинать рассказывать как. Последите за собой, сегодня вы можете оказаться чрезмерно многословным.Сейчас вам необходимо быть невероятно дотошным. Нет таких нюансов, которые вы могли бы позволить себе упустить. Пусть даже сегодня над вами посмеются — вы будете смеяться последним.

Гороскоп на 15 октября 2019 Водолей

Сегодня во время рабочего дня вам придется постоянно сверяться с точными приборами. Например, с часами. Любое промедление или ускорение выполнения ваших непосредственных обязанностей будет для вас самой настоящей катастрофой, поэтому звезды рекомендуют быть внимательным и пунктуальным.



Гороскоп на 15 октября 2019 Рыбы

У вас появится хороший шанс укрепить свои позиции, поэтому куйте железо, пока горячо, потом уже будет поздно. Будьте решительны и целеустремленны, вы можете добиться того, о чём так долго мечтали. В домашних делах следует оставаться практичным - постарайтесь не купиться на тысячу и одно заманчивое предложение.