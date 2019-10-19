Гороскоп на 19 октября 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп на 19 октября 2019 года для всех знаков зодиака
Ближайшее новолуние: 28 октября 2019 года в 06:38. По лунному календарю ближайшее полнолуние 12 ноября в 16:34.
Фаза Луны 19 октября 2019 года - убывающая Луна.
Лунный день сегодня 19.10.2019 - 21-22 лунный день.
Луна в знаке зодиака 19.10.2019 - Луна в Близнецах.
Гороскоп на 19 октября 2019 Овен
В этот день вам вряд ли удастся повлиять на ход событий, поэтому не стоит так переживать. Вы, кажется, не поняли простую истину, что вы не всесильны, так что надо учиться разграничивать те ситуации, когда вы можете что-то исправить, а когда нет смысла ввязываться.
Если уж вы решите сегодня заняться работой, вам придётся сконцентрировать всё своё внимание на каком-то одном деле. Не стоит хвататься сразу за несколько проектов или брать на себя слишком много поручений. Вы всё равно не справитесь со всем качественно. Лучше сделать меньше, да лучше.
Гороскоп на 19 октября 2019 Близнецы
Сегодня вам будет непросто справиться с каким-то соблазном и преодолеть некоторые искушения ради работы. Постарайтесь все же это сделать, ибо в противном случае, уже завтра у вас могут начаться очень серьезные проблемы с вашим начальством. А вам на данный период времени это ни к чему.
Гороскоп на 19 октября 2019 Рак
Не торопитесь сегодня обвинять вашего коллегу или партнера во всех смертных грехах и заодно приписывать ему пару-тройку своих. Вполне возможно, завтра вам это аукнется, причем довольно сильно и неприятно. Постарайтесь сдерживаться и быть молчаливым. Можно даже стеснительным.
Гороскоп на 19 октября 2019 Лев
Вам, похоже, нынче представится возможность изменить то русло, по которому течет река вашей жизни. Присмотритесь, в чем это будет заключаться, так сразу и не поймешь.
Гороскоп на 19 октября 2019 Дева
Разве можно искренне верить то, что все сказанное вашим партнером – истина в последней инстанции? Наверняка он что-то скрывает, недоговаривает и пытается извлечь наибольшую пользу для себя. В ваших силах бороться с подобного ода безобразием – были бы время и желание.
Гороскоп на 19 октября 2019 Весы
Сегодня вам не рекомендуется спорить с начальством, даже если оно, на ваш взгляд, будет совершать грубейшие ошибки. Начальник всегда прав, пока он начальник, а в немилость к нему попадать вам сейчас вовсе не нужно.
Гороскоп на 19 октября 2019 Скорпион
Чтобы вновь обрести себя вам срочно необходимо найти какую-то новую струю, попытайтесь найти её, и вы сразу увидите, как у вас изменится жизненный настрой и как преобразится ваша точка зрения на мир, такая пессимистичная в последнее время. Да и желания поработать прибавится значительно!
Гороскоп на 19 октября 2019 Стрелец
Нынче вашей деятельности может помешать какой-то не учтенный на днях пустяк. Не стоит опускать руки, решив, что небеса противятся вам — просто исправьте ошибку. Много времени это не займет.
Гороскоп на 19 октября 2019 Козерог
Нынче судьба будет благосклонна к любому начинанию, в котором вы примете участие. Как сознательный гражданин вы просто обязаны поучаствовать в максимально большом количестве мероприятий.
Гороскоп на 19 октября 2019 Водолей
Сегодня вы будете коллектором информации. Убедитесь в отсутствии утечки - тщательно сохраненная и впоследствии обработанная, эта информация здорово облегчит вам жизнь.
Гороскоп на 19 октября 2019 Рыбы
К вечеру сегодняшнего дня вы станете необыкновенно смешливы. Это, конечно, неплохо, но будьте внимательны, вы рискуете нарушить торжественность момента - неловко будет.