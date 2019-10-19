Гороскоп на 19 октября 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 28 октября 2019 года в 06:38. По лунному календарю ближайшее полнолуние 12 ноября в 16:34.

Фаза Луны 19 октября 2019 года - убывающая Луна.

Лунный день сегодня 19.10.2019 - 21-22 лунный день.

Луна в знаке зодиака 19.10.2019 - Луна в Близнецах.





Гороскоп на 19 октября 2019 Овен

В этот день вам вряд ли удастся повлиять на ход событий, поэтому не стоит так переживать. Вы, кажется, не поняли простую истину, что вы не всесильны, так что надо учиться разграничивать те ситуации, когда вы можете что-то исправить, а когда нет смысла ввязываться.





Если уж вы решите сегодня заняться работой, вам придётся сконцентрировать всё своё внимание на каком-то одном деле. Не стоит хвататься сразу за несколько проектов или брать на себя слишком много поручений. Вы всё равно не справитесь со всем качественно. Лучше сделать меньше, да лучше.Сегодня вам будет непросто справиться с каким-то соблазном и преодолеть некоторые искушения ради работы. Постарайтесь все же это сделать, ибо в противном случае, уже завтра у вас могут начаться очень серьезные проблемы с вашим начальством. А вам на данный период времени это ни к чему.Не торопитесь сегодня обвинять вашего коллегу или партнера во всех смертных грехах и заодно приписывать ему пару-тройку своих. Вполне возможно, завтра вам это аукнется, причем довольно сильно и неприятно. Постарайтесь сдерживаться и быть молчаливым. Можно даже стеснительным.Вам, похоже, нынче представится возможность изменить то русло, по которому течет река вашей жизни. Присмотритесь, в чем это будет заключаться, так сразу и не поймешь.Разве можно искренне верить то, что все сказанное вашим партнером – истина в последней инстанции? Наверняка он что-то скрывает, недоговаривает и пытается извлечь наибольшую пользу для себя. В ваших силах бороться с подобного ода безобразием – были бы время и желание.Сегодня вам не рекомендуется спорить с начальством, даже если оно, на ваш взгляд, будет совершать грубейшие ошибки. Начальник всегда прав, пока он начальник, а в немилость к нему попадать вам сейчас вовсе не нужно.Чтобы вновь обрести себя вам срочно необходимо найти какую-то новую струю, попытайтесь найти её, и вы сразу увидите, как у вас изменится жизненный настрой и как преобразится ваша точка зрения на мир, такая пессимистичная в последнее время. Да и желания поработать прибавится значительно!Нынче вашей деятельности может помешать какой-то не учтенный на днях пустяк. Не стоит опускать руки, решив, что небеса противятся вам — просто исправьте ошибку. Много времени это не займет.Нынче судьба будет благосклонна к любому начинанию, в котором вы примете участие. Как сознательный гражданин вы просто обязаны поучаствовать в максимально большом количестве мероприятий.

Гороскоп на 19 октября 2019 Водолей

Сегодня вы будете коллектором информации. Убедитесь в отсутствии утечки - тщательно сохраненная и впоследствии обработанная, эта информация здорово облегчит вам жизнь.



Гороскоп на 19 октября 2019 Рыбы

К вечеру сегодняшнего дня вы станете необыкновенно смешливы. Это, конечно, неплохо, но будьте внимательны, вы рискуете нарушить торжественность момента - неловко будет.