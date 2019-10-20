Гороскоп на 20 октября 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп на 20 октября 2019 года для всех знаков зодиака
Ближайшее новолуние: 28 октября 2019 года в 06:38. По лунному календарю ближайшее полнолуние 12 ноября в 16:34.
Фаза Луны 20 октября 2019 года - убывающая Луна.
Лунный день сегодня 20.10.2019 - 22-23 лунный день.
Луна в знаке зодиака 20.10.2019 - Луна в Раке.
Гороскоп на 20 октября 2019 Овен
Сегодня самое время для обучения! Вам не мешает записаться на какие-нибудь курсы повышения квалификации, подумать о втором (третьем и т.п.) высшем образовании, наконец, книжку умную почитать!
Поток важных дел и вихрь срочных поручений подхватит вас в этот день. Постарайтесь не потерять собранности и сконцентрироваться на делах. Не хватайтесь за всё сразу, распределите нагрузку, чтобы к концу дня не растерять остатки энергии. Она вам еще на грядущей неделе пригодится.
Гороскоп на 20 октября 2019 Близнецы
Ваши финансовые возможности позволяют сегодня задуматься о крупных серьезных приобретениях. Тем более что выходной день способствует этому наличием большого количества свободного времени. Насладитесь процессом покупки так, чтобы зарядиться оптимизмом и желанием заработать еще на всю неделю!
Гороскоп на 20 октября 2019 Рак
Следите за мелочами. Сегодня звезды говорят о возможности потери мелкой, но очень важной для вас вещи. В такой ситуации лучше недоглядеть за своим зонтиком, нежели за бумажником. Хотя, кто знает, звезды не врут, может быть, речь идет о чем-то ещё более значимом?
Гороскоп на 20 октября 2019 Лев
Любите участвовать в светских мероприятиях? Это отлично, потому что именно сегодня стоит отправиться на какую-нибудь вечеринку. А если будете на высоте, заведете новые полезные контакты и получите важную информацию. Не забудьте как следует подготовиться!
Гороскоп на 20 октября 2019 Дева
Если есть возможность выполнить какие-то ваши непосредственные трудовые функции на дому, лучше сегодня этим заняться. В противном случае, ваша работа может на следующей неделе застопориться в силу того, что перед вами встанет слишком много некрупных задач, требующих времени и усилий.
Гороскоп на 20 октября 2019 Весы
Вряд ли вам будут доплачивать за то, что вы работаете в выходные, поэтому не стоит совершать подвиг такого рода за просто так. Возможно, уже завтра он станет необходимостью, а в этот день вы со спокойной совестью можете отдохнуть и забыть обо всех трудовых обязанностях.
Гороскоп на 20 октября 2019 Скорпион
Удалите финансовые вопросы из уравнения, описывающего сегодняшний день. В этом случае его удастся успешно разрешить. Если же все ваши проблемы - финансовые, то их лучше немного отложить.
Гороскоп на 20 октября 2019 Стрелец
К концу сегодняшнего дня некоторые вещи могут начать казаться вам весьма странными. Будьте открыты для восприятия нового, его нынче будет предостаточно. И не забудьте поблагодарить того, кто откроет вам глаза на это новое.
Гороскоп на 20 октября 2019 Козерог
То, что вы столь опрометчиво считаете легким неудобством, на которое не стоит обращать внимание, очень скоро может стать немалой проблемой. Позаботьтесь о ее решении сейчас, покуда этот вопрос не стал жизненно важным.
Гороскоп на 20 октября 2019 Водолей
Сегодня для вас не будет ничего невозможного. Правда, вы рискуете потратить слишком много времени на любование собственным могуществом. Если вам удастся сократить этот процесс, то, вполне вероятно, что день будет продуктивным.
Гороскоп на 20 октября 2019 Рыбы
Сегодня ваше долготерпение может подвергнуться немалому испытанию и причиной ваших страданий скорее всего окажутся родные и близкие. Лучшее, что вы можете сделать - это отразить на своем лице полнейшее смирение, тогда, возможно, отстанут.