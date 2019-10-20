Гороскоп на 20 октября 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 28 октября 2019 года в 06:38. По лунному календарю ближайшее полнолуние 12 ноября в 16:34.

Фаза Луны 20 октября 2019 года - убывающая Луна.

Лунный день сегодня 20.10.2019 - 22-23 лунный день.

Луна в знаке зодиака 20.10.2019 - Луна в Раке.





Гороскоп на 20 октября 2019 Овен

Сегодня самое время для обучения! Вам не мешает записаться на какие-нибудь курсы повышения квалификации, подумать о втором (третьем и т.п.) высшем образовании, наконец, книжку умную почитать!





Поток важных дел и вихрь срочных поручений подхватит вас в этот день. Постарайтесь не потерять собранности и сконцентрироваться на делах. Не хватайтесь за всё сразу, распределите нагрузку, чтобы к концу дня не растерять остатки энергии. Она вам еще на грядущей неделе пригодится.Ваши финансовые возможности позволяют сегодня задуматься о крупных серьезных приобретениях. Тем более что выходной день способствует этому наличием большого количества свободного времени. Насладитесь процессом покупки так, чтобы зарядиться оптимизмом и желанием заработать еще на всю неделю!Следите за мелочами. Сегодня звезды говорят о возможности потери мелкой, но очень важной для вас вещи. В такой ситуации лучше недоглядеть за своим зонтиком, нежели за бумажником. Хотя, кто знает, звезды не врут, может быть, речь идет о чем-то ещё более значимом?Любите участвовать в светских мероприятиях? Это отлично, потому что именно сегодня стоит отправиться на какую-нибудь вечеринку. А если будете на высоте, заведете новые полезные контакты и получите важную информацию. Не забудьте как следует подготовиться!Если есть возможность выполнить какие-то ваши непосредственные трудовые функции на дому, лучше сегодня этим заняться. В противном случае, ваша работа может на следующей неделе застопориться в силу того, что перед вами встанет слишком много некрупных задач, требующих времени и усилий.Вряд ли вам будут доплачивать за то, что вы работаете в выходные, поэтому не стоит совершать подвиг такого рода за просто так. Возможно, уже завтра он станет необходимостью, а в этот день вы со спокойной совестью можете отдохнуть и забыть обо всех трудовых обязанностях.Удалите финансовые вопросы из уравнения, описывающего сегодняшний день. В этом случае его удастся успешно разрешить. Если же все ваши проблемы - финансовые, то их лучше немного отложить.К концу сегодняшнего дня некоторые вещи могут начать казаться вам весьма странными. Будьте открыты для восприятия нового, его нынче будет предостаточно. И не забудьте поблагодарить того, кто откроет вам глаза на это новое.

Гороскоп на 20 октября 2019 Козерог

То, что вы столь опрометчиво считаете легким неудобством, на которое не стоит обращать внимание, очень скоро может стать немалой проблемой. Позаботьтесь о ее решении сейчас, покуда этот вопрос не стал жизненно важным.



Гороскоп на 20 октября 2019 Водолей

Сегодня для вас не будет ничего невозможного. Правда, вы рискуете потратить слишком много времени на любование собственным могуществом. Если вам удастся сократить этот процесс, то, вполне вероятно, что день будет продуктивным.



Гороскоп на 20 октября 2019 Рыбы

Сегодня ваше долготерпение может подвергнуться немалому испытанию и причиной ваших страданий скорее всего окажутся родные и близкие. Лучшее, что вы можете сделать - это отразить на своем лице полнейшее смирение, тогда, возможно, отстанут.